犯罪者の女性器、刺青入りの皮膚を展示…昭和まで日本各地で開催されていた衝撃の「衛生博覧会」をご存じですか

「驚異の陳列室」を標榜し、写真集や画集、書籍をはじめ、5000点を超える奇書・珍品が眠る、大分県・別府の古書店「書肆ゲンシシャ」。店主・藤井慎二さんがひとつひとつ蒐集してきたコレクションは、静かに棚の中で時を待っています。今回は「ゲンシシャのなかでも珍しい本」をテーマに、藤井さんが蔵書のなかから特に選りすぐった幾冊をご紹介いただきます。まだ見ぬ言葉の世界へ。どうぞ、お手に取ってご覧ください。

「衛生博覧会」を知っていますか

藤井慎二（以下、藤井） 大阪・関西万博が開催中ということで、今回は博覧会に因んだテーマです。“衛生博覧会”はご存知ですか？

――まったく知りません。

藤井 これはテレビやラジオが普及していなかった明治時代から昭和中期にかけて、全国で開催されていた展覧会・博覧会です。例えば性病、虫歯といった医学的な知識、衛生思想の啓蒙を目的に、人体模型などが展示されていたんです。

――感染症などの医学的な啓発を目的にしながらも、その一方でエログロな様相も呈していたイベントなんですね。しかも、明治時代から昭和中期まで全国で開催されていたというのが驚きです。

藤井 ええ。そこで、ここでは荒俣宏さんの『衛生博覧会を求めて』（ぶんか社）を中心に衛生博覧会について紹介していけたらと思います。

――妖怪だけではなく、そのような本も出していたのですね。

藤井 まず、「刺青博士」として有名な福士政一という、東京帝国大学医科大学出身の医学博士が保存していた刺青の人体標本の展示もありました。彼は刺青が入った者の生活を援助する代わりに、死後にその刺青の入った皮膚を剥ぎ収集していたそうです。

――フィクションの世界には「悪魔博士」や「死神博士」がいますが、現実にもそのような異名を持つ博士がいたのですね。

藤井 このような展示もあったくらいなので、医学や健康の知識を学ぶだけが目的ではない来場者も多かったでしょう。ほかにも強姦殺人の現場を人形で再現した展示などもあったようで、これも非常に猟奇趣味を感じさせますね。この写真はエド・ファン・デル・エルスケンの写真集『ニッポンだった』（リブロポート）に収録されています。建前的には防犯意識などを高める意味もあったのかもしれません。

――少なくとも衛生というテーマは、関係ないですよね。

藤井 「名古屋衛生博覧会」では、ミイラが展示されていました。「北陸衛生博覧会」では、「人生の幸福」と書かれた看板とともに結婚式の場面を蝋人形で再現しています。

――まったく意味がわからないですね……。もしかして、受精直前みたいなことですかね（笑）。

藤井 なんなのでしょうね。とはいえ、こればかりではなく、「山形県第一回衛生展覧会」では水道インフラに関する展示もあったようです。『衛生大観』（大阪市衛生組合連合会）という、大正15年に大阪で開催された「衛生大博覧会」の展示物をまとめた本には、奇形児や、ミイラの写真が収録され、月経や寄生虫について解説されています。

有名女囚の性器見たさに客が来た！

――いろいろな写真は残っていますが、特に妊娠や性病に関連する展示が当時の集客的にはテッパンだったみたいですね。

藤井 昔は「妊娠すると母体はどうなっているのだろうか？」ということを、みんなよく理解していなかったのでしょう。写真も現代のように普及していないため、性病にかかった人の患部の“ムラージュ”もたくさんありました。

――かなり精巧な模型みたいですが、ムラージュとはどういうものなのでしょうか？

藤井 これは蝋でできた人体模型で、こうした展覧会でよく飾られていました。石膏で型を取ってつくられているため、かなりリアルですよ。ムラージュをフルカラー写真で紹介した『日本のムラージュ』（青弓社）という本も刊行されています。「大正衛生博覧会」では日本結核予防協会が出品した肺や肋骨の模型も飾られています。ほかにも、衛生博覧会では少女歌劇団などによるステージイベントも行われたようです。

――今も啓発・啓蒙イベントでアイドルが出てくることはありますが、昔からこういう催しは行われていたんですね。

藤井 日本舞踊を踊っている写真もありますね。やはり、ある種のエンターテインメントとして、日本全国で衛生博覧会が開催されていたということなのでしょう。

――そもそも、娯楽の少ない時代だったとは思いますが、なぜ衛生博覧会は戦後に衰退していったのでしょうか？

藤井 田中聡『衛生展覧会の欲望』（青弓社）によると、「保健所や学校設備の充実によって、もはや不用となったのだろう」と推測されています。『衛生博覧会を求めて』には、大正時代に有田音松という人物がいて、有田ドラッグ商会の全国600ほどの支店に私設衛生博覧会をつくりあげたことが書かれています。しかし、売っていた肺病の薬がインチキだと批判され、展示はなくなったそうです。

――身も蓋もないというか……。

藤井 衛生博覧会では、「明治の毒婦」と呼ばれた高橋お伝の女性器も展示されたそうです。

――借金を依頼した男を殺害し斬首刑に処された女囚です。しかし、そのような人物の女性器を切り取って公開していたんですか？

藤井 そうなんですよ。まったく、恐ろしい世の中ですよね。

――遠い月や火星の石よりも、毒婦と呼ばれた女囚の性器を見てみたいという、欲望が人々にはあるのかもしれませんが……。

藤井 『衛生博覧会を求めて』や『衛生展覧会の欲望』は比較的手に入れやすいので、衛生博覧会にご興味がある方は、ぜひ大阪・関西万博前にご一読いただければと思います。

――空いたパビリオンで衛生博覧会やってくれないですかね。

（構成／伊藤綾）

（編集／千駄木雄大）

書肆ゲンシシャ

大分県別府市にある、古書店・出版社・カルチャーセンター。「驚異の陳列室」を標榜し、店内には珍しい写真集や画集などが数多くコレクションされている。1時間1500円で、紅茶かジュースを１杯飲みながら、それらを閲覧できる。

所在地：大分県別府市青山町7-58 青山ビル1F

http://www.genshisha.jp

