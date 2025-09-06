¡Ö¡ÈÌîµå¤Î¿À¡É¤¬É÷¼Ù¤Ë¶ì¤·¤à¤È¤Ï¡Ä¡×ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¡ÈÂÎÄ´ÉÔÎÉ¡É¤ò´Ú¹ñ»æ¤â¿´ÇÛ¡ÖÌµÍý¤¹¤ëÃÊ³¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
É÷¼Ù¤Î±Æ¶Á¤ÇÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤¬Î®¤ì¤¿¡ÈÌîµå¤Î¿À¡ÉÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤Î¼¡²óÅÐÈÄÍ½Äê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£Íè¤ë9·î9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥³¥í¥é¥É¡¦¥í¥Ã¥¡¼¥ºÀï¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¥é¥Ö¡×ÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Î´Ú¹ñÈþ¿Í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼
¡ØMLB.com¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÂçÃ«¤Î¼¡²óÀèÈ¯¤¬9Æü¤Î¥í¥Ã¥¡¼¥ºÀï¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
ËÜÍè¡¢ÂçÃ«¤Ï4Æü¤Î¥Ô¥Ã¥Ä¥Ð¡¼¥°¡¦¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥ÄÀï¤ÇÀèÈ¯Í½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤êÅÐÈÄ¤ò²óÈò¡£»î¹ç¤Ë¤Ï¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤ÏÎ©¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Æ±»î¹ç¤Ç¤Ï¥¨¥á¥Ã¥È¡¦¥·¡¼¥Ï¥ó¤¬µÞ¤¤çÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤·¤¿¤¬¡¢4.2²ó¤ò2¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤â0-3¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢ÂçÃ«¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤ËÌµÍý¤ËÅê¤²¤µ¤»¤ë¤Î¤ÏÆÀºö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£ÂçÃ«¤Î¼¡²óÀèÈ¯¤Ï9Æü¤Î¥í¥Ã¥¡¼¥ºÀï¤È¤Ê¤ë¡£¿ôÆü´Ö¤Î²óÉü´ü´Ö¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
º£µ¨¡¢ÂçÃ«¤ÏÉé½ý¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¡ÈÆóÅáÎ®¡É¤òºÆ³«¤·¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó½éÅÐÈÄ¤Þ¤Ç¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î»þ´Ö¤òÍ×¤·¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤â¿µ½Å¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï6·î17Æü¤Î¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥Ñ¥É¥ì¥¹Àï¤ÇÌó2Ç¯¤Ö¤ê¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢1²ó1¼ºÅÀ¤ÎÆâÍÆ¤ÇÉüµ¢Àï¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤ÏÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë²Ã¤ï¤ê¡¢½ù¡¹¤ËÅêµå¿ô¤ä¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¾¶á¤ÇÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤·¤¿8·î28Æü¤Î¥·¥ó¥·¥Ê¥Æ¥£¡¦¥ì¥Ã¥ºÀï¤Ç¤Ï¡¢º£µ¨½é¤á¤Æ5¥¤¥Ë¥ó¥°°Ê¾å¤òÅê¤²¡¢5²ó2Èï°ÂÂÇ¡Ê1ÈïËÜÎÝÂÇ¡Ë¡¢2»Íµå¡¢9Ã¥»°¿¶¡¢1¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤Ç¥·¡¼¥º¥ó½é¾¡Íø¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç11»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢32.1²ó¤Ç1¾¡¡¢ËÉ¸æÎ¨4.18¡£Åê¼êÉüµ¢¤¬Ìó2Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤º¤Þ¤º¤ÎÀ®ÀÓ¤È¤¤¤¨¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡¢Ä¾¶á¤ÎÅÐÈÄ¤Çº£µ¨ºÇ¹â¤ÎÅêµå¤ò¸«¤»¤¿¤³¤È¤¬¡¢º£¸å¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Þ¤ÀÌµÍý¤ò¤¹¤Ù¤ÃÊ³¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤À¡£º£²ó¡¢É÷¼Ù¤ÇÅÐÈÄ¤ò°ìÅÙ²óÈò¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó´ÉÍý¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤Ï¤à¤·¤í¥×¥é¥¹¤ËºîÍÑ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
ºÇ¶á¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÎ®¤ì¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡£¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤È¤Î3Ï¢Àï¤Ç¤Ï¥¹¥¤¡¼¥×Éé¤±¤òµÊ¤¹¤ë¤Ê¤É¶ìÀï¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢Æ±ÃÏ¶è¤Ç¼ó°Ì¤òÁè¤¦¥Ñ¥É¥ì¥¹¤¬Ä¾¶á10»î¹ç¤Ç2¾¡8ÇÔ¤È¼ºÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶è1°Ì¤Ï¿É¤¦¤¸¤Æ¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¡£
¥í¥Ã¥¡¼¥º¤Ï¤¹¤Ç¤Ë101ÇÔ¤òµÊ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¡ÈºÇ°¤Î¥·¡¼¥º¥ó¡É¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤Ï³Î¼Â¤Ë¾¡¤ÁÀ±¤ò½Å¤Í¤¿¤¤Áê¼ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
Ä¾¶á¤Î4»î¹ç¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï2¾¡2ÇÔ¤ÈÄË¤ßÊ¬¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢º£²ó¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¼Ú¤ê¤òÊÖ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£½éÀï¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤ËÂçÃ«¤òÎ©¤Æ¤¿¤Î¤â¡¢¤½¤Î°Õ»×¤ÎÉ½¤ì¤À¤í¤¦¡£
²Ì¤¿¤·¤ÆÂçÃ«¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤òµß¤¦¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤òÈäÏª¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£ÅöÆü¤ÎÅÐÈÄ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£