検査結果は「悪化」…主治医の「経過を見ましょう」に積もっていく不安【ママリ】

なぜ？数値は悪化なのに…主治医の曖昧な態度に募る「不信感」

このお話は、作者・つきママ(@tsukimama34)さんが、フォロワーさんの実体験をもとに描いた作品です。病気の疑いで検査した場合はもちろん、人間ドックの結果であっても、何かの検査結果を確認することはドキドキしますよね。ましてや自分ががんの治療中となれば、数値の増減や今後の治療法については、医師とできるだけ話をしたいと思うでしょう。しかし、状況を説明しても「様子を見ましょう」と言われると「これでいいのか？」と不安になることもあるのではないでしょうか。

主人公の苗はアラフィフの女性。夫と2人で穏やかな日々を過ごしていました。ある日、苗はなかなかよくならない腰痛を不安に感じ、夫の勧めもあって病院を受診します。最初は尿管結石だろうと思われていた腰痛の原因ですが、再検査を続けていくと「卵巣腫瘍」であることが判明。





ひとまず薬で腫瘍を小さくすることを目指し治療を始めた苗ですが、腫瘍を手術で取り除くことが難しいと分かり、次は別の飲み薬を試すことになりました。

医師と相談しながら治療を続けていた苗さんですが、薬の種類が変わったことで腫瘍が小さくなるのが足踏み状態になってしまいました。病気になると自分でもいろいろと治療のことは調べるでしょうし、「様子を見ましょう」と繰り返されると「これでいいんだろうか」と不安になる気持ちは分かりますね。



病気を治したり、治療を進めていくにあたり、医師との協同は欠かせません。だからこそ、相談しやすかったり、不安なことを聞きやすい、自分とフィーリングの合う医師を見つけるのも大切なのかもしれません。簡単なことではありませんが、治療に当たってはこうした努力も必要だと分かりますね。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）