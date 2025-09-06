秋篠宮家は国民から嫌われている……？「眞子の乱」から始まったバッシング騒動についてエッセイストが綴る

こじれにこじれた眞子さんの結婚

秋篠宮は嫌われている。もはや国民的合意と言っていいほど、嫌われている。

2022年に出版された江守敬治氏の著書、「秋篠宮」（小学館）は、Amazonレビューが炎上した。本の内容とは関係ない秋篠宮本人への悪口で溢れ、Amazon側が削除すると、「言論弾圧だ」と、さらに炎上した。

なぜこれほどまでに秋篠宮は嫌われているのか。

最初に思い浮かぶのは、「眞子の乱」だ。

秋篠宮家長女・眞子さんの結婚問題は、こじれにこじれた。皇室の子は、産まれたときから国民の注視の的となる。堅実に公務に励まれる眞子さんに、国民は好感を抱いていたはずだ。

そのお相手の小室圭氏の母親の金銭スキャンダルに国民は驚愕し、大反対の嵐となった。

2021年10月の結婚報告会見では、記者からの質問も受け付けず、さっさと会場から姿を消した小室圭氏と眞子さんは、ニューヨークに飛んだ。

秋篠宮に殺到した非難

この結婚を止められなかった秋篠宮家にも非難は殺到した。

小室夫妻と対比して語られるのは、2018年の高円宮家の三女、絢子さまの結婚だ。

お相手の安定感、社会的地位の確実さは、小室氏と対照的だった。

それにもまして、「結婚してからも皇室をお支えしていきます」という絢子さんの決意が賞賛された。

これぞ皇族としての覚悟を示した言葉である。対照的な二人を見ると、秋篠宮家は皇族として相応しい教育を行っていたのかという疑問が沸く。

そしてもうひとつ、ニューヨークで生活を始めた小室夫妻の生活費だ。どこから出ているのだろう。領事館が差し向けた女性職員や、ガードマンの費用はどこから出ているのか、という疑惑もいまだ消えていない。

つづく後編記事『「秋篠宮家に皇統が移るなら、もう皇室は要らない」ご夫妻だけに留まらない佳子さま一人暮らし問題や夜遊びする悠仁さまの振る舞いに国民が「No」を訴える』で、秋篠宮バッシングについてさらに述べていく。

