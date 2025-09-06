拗ねちゃった有田哲平、吉村崇の結婚を祝う気持ちが「スッと消えた（笑）」こと
くりぃむしちゅーの有田哲平（54歳）が、9月5日に放送されたバラエティ番組「有田哲平とコスられない街」（TBS系）に出演。平成ノブシコブシ・吉村崇（45歳）の結婚を祝う気持ちが「スッと消えた（笑）」ことについて語った。
番組は今回、とにかく明るい安村（43歳）のホームタウンである東京・経堂のグルメを紹介。訪れた飲食店で料理を待つ間、安村がFUJIWARA・藤本敏史からの誘いを仕事の都合で断り続けていた中で、青山テルマ、藤田ニコルと食事に行ったら、藤本が拗ねたという話をする。
すると、有田は「でもわかるよ。（平成ノブシコブシの）吉村（崇）がさ、結婚したじゃんか。吉村が結婚する直前に、わざわざLINEで丁寧に『結婚することになりました。いろいろアドバイスいただきありがとうございました』みたいなこと、（送って）来てくれた。『良かったな！おめでとう！』って送ったの、長々とね。（吉村は）『また飲みにでも、ぜひ！』なんて。『おっ、丁寧だな』と思って何気なくテレビ観てたら、誰だったか忘れたけど、『あいつさ、丁寧なやつでさ、（結婚）前日に電話してきてくれたんだよ』みたいなこと言ってて。『オレにはLINEか？あ〜…あいつそういう区別するんだ』。もうおめでとうの気持ちがスッと消えた（笑）。オレ、結構（関係性が）近かったと思うけどな…」と語る。
この話に一同大爆笑。有田は「50過ぎのおじさんは拗ねちゃうから。拗ねるのよ、50代は（笑）」と笑った。
