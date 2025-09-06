大きなタコが雰囲気たっぷり！7歳作・海の絵に5万いいね「傑作だと思います」「大人になるまで保管して」【ママリ】

子どもの絵にハッとさせられる

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、中川貴雄(@nakagawatakao)さんの次男が描いたという素敵な絵について。7歳の次男が夏休みの宿題で描いたのは海の中の絵。大きなタコが印象的な絵なのですが、その表現力や絵の具の使い方、色合いなどどれも7歳とは思えないほどの表現力だったそう。

子どもが描く絵には子どもならではの感性が詰まっていて、驚かされることがありますよね。





絵本作家である中川貴雄(@nakagawatakao)さんが投稿していたのは、7歳の次男が描いたという海の絵。絵の具の使い方や表現の仕方など7歳とはとても思えない、その表現力の高さに驚かされる作品です。

©︎nakagawatakao

次男(7歳)が夏休みの宿題で描いた

海の絵がとっても良いので見てください✨

さまざまな青色で表現された美しい海。大きなタコの表情がいい味を出していますよね。どんなことを思いながらこれを描いたのかなと説明を聞いてみたくなります。素晴らしい感性を持ったお子さんが、これからどんな絵を描くのかも気になりますね。



この投稿に「どっしりと構えて楽しそうなタコ🐙も素敵だし、周囲のお魚や海藻の感じも雰囲気たっぷり」「傑作だと思います」「素晴らしい。大人になるまでずっと保管してあげてください」といったコメントがついていました。



7歳の感性で描いた絵を未来の息子さんがどう振り返るのかも気になります。夏の思い出を感じる素敵な作品のご紹介でした。

記事作成: こびと

（配信元: ママリ）