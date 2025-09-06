【独自】フードデリバリー「ロケットナウ」がヤバすぎる…労基署も動いた「知られざる実態」

「給与65万円保証」と聞いて、多くの若者が韓国発のサービス立ち上げに飛びついた。だが、彼らを待っていたのは過酷な現実だった――。

契約社員は「捨て駒」か

〈超注目の新規フードデリバリーサービスのセールス社員として活躍できるチャンス！入社初月から4ヵ月間は【給与65・2万円保証】の激アツ案件になります！〉

今年4月、求人エージェントを名乗る複数のアカウントが、こんな投稿でX（旧Twitter）を騒がせた。

募集元の会社は、韓国の大手EC企業「Coupang」（以下、クーパン）を親会社に持つ、「CP One Japan合同会社」。今年1月、同社は新たなフードデリバリーサービス「ロケットナウ」を開始した。そこで飲食店に営業をかける契約社員を、約2000名も募集したのだ。

「'10年に韓国で創業したクーパンは、アマゾンや楽天のようにネット通販ビジネスで成り上がり、世界で約10万人の従業員を抱えるグローバル企業に成長しました。東京で始まったロケットナウは、『配送料0円、手数料0円』が売り。サービス開始から半年ほどで加盟店数は2万を突破し、8月からは俳優ののんと松重豊を起用したCMの放映も始まっています」（経済誌記者）

冒頭の求人広告によると、契約社員は学歴・職歴不問のうえ、内定率は90％超え。会社説明会に参加するだけで採用が決まるという。さらに入社初月から4ヵ月間は、基本給の32万円に「リテンションボーナス（特別手当）」を合わせた65・2万円が支給されるという高待遇が謳われている。

いまやロケットナウの配達エリアは、1都3県（東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県）まで拡大。今後は大阪進出も視野に入れているという。

だが、同社の契約社員は「本社は契約社員を『捨て駒』としか思っていません」と怒りをあらわにする。

「大量採用された契約社員は、わずか1ヵ月で大量に契約を打ち切られています。また、初回の契約更新で渡された雇用契約書には、リテンションボーナスの記載がなくなっていたため、2ヵ月目以降は基本給しかもらえない。給与未払いのトラブルも相次いでいて、いまだに働いた分の給与が支払われずに泣き寝入りしている契約社員もいます」

「今後、是正勧告を行います」

こうした労働トラブルが発端となり、6月に契約社員による「労働組合」が結成された。さらに退職者を含めた大量の契約社員が、中央労働基準監督署に駆け込む事態に発展したのである。

労基署の担当職員は、「ここまでたくさんの人が相談に来るのは異例。6月中旬に会社に調査に入りました。今後、是正勧告を行うつもりです」と説明する。

韓国発のグローバル企業で何が起きているのか。ロケットナウに5月から1ヵ月ほど契約社員として勤めていた古川貴文さん（30代男性・仮名）は当時をこう振り返る。

「Xで求人を見かけたときは『こんな給料、本当にもらえるのかよ！』と半信半疑でしたが、求人を詳しく読んでも、『入社後4ヵ月間は月給65・2万円を保証する』と確かに書かれていました。

ここ数年はフリーター生活で、こんな稼ぎの良い仕事に就けるとは思ってなかったので、すぐに参加を決めました」

説明会の当日、会場となった貸ホールには約300名の参加者が集まり、用意されたイスは埋め尽くされていた。その大半が20〜30代の男性だ。

「説明会では、登壇した社員から『1ヵ月目に（契約）更新があり、その3ヵ月後に再更新があります。そして計4ヵ月のリテンションボーナスが出ます』といった説明がありました。

しかし、契約更新の『条件』についての説明は中途半端で、具体的に何件契約を取ればいいのか分からない。入社後の研修でも、あくまで勤怠を重視するという口ぶりでした。

求人エージェントに確認を取ったら『勤怠で見ると聞いています』と言われたので、『遅刻・欠勤さえしなければ契約更新してくれるだろう』という認識でいました」（同前）

後編記事『「韓国語で鬼詰めされる」「給与未払いも」…松重豊CMで話題の「ロケットナウ」の評判が悪過ぎる』では、実際の過酷な労働環境を詳報する

「週刊現代」2025年09月15日号より

取材・文／神保英二（フリーライター）

じんぼう・えいじ／'97年生まれ。週刊誌記者を経てフリーライターに。物流問題のほか、事件やご近所トラブルまで幅広く取材・執筆している

【つづきを読む】【独自】「韓国語で鬼詰めされる」「給与未払いも」…松重豊CMで話題の「ロケットナウ」の評判が悪過ぎる