幼稚園願書に2歳児「なにこれ」→母の解説への反応に5千いいね「愛されてる子」「言い換えが素敵すぎ」【ママリ】

「なにこれ？」から始まったかわいいエピソード

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、サメ美(@asagamatakuru__)さんの投稿です。

幼稚園の願書をもらいに行ったサメ美さん。2歳の我が子がぽつりと「なにこれ？」。サメ美さんが2歳児さんでも分かりやすいように優しく説明すると…。

幼稚園の願書を貰いに行って、受け取ると2歳が「なにこれ」と言うので「４月から幼稚園に来てくださいね。2歳ちゃんが来てくれるのを楽しみにしています。というお手紙ですかね…」と言ったら「…まま！ いつも ありがとう 2歳ちゃん たのしみだよ」とかハグされてしまってびっくりと可愛いだった。

これはかわいすぎて感動…！予想外の言葉に愛があふれてきますね。ママの言い換えもすてきです。小さなやりとりでも、そこには親子の大きな愛がありました。



この投稿には「愛されてる子は反応がかわいい」「願書の言い換えが素敵すぎます」といったリプライがついていました。2歳児さんのまっすぐな言葉に思わずほっこりする投稿でした。

記事作成: AKI0509

（配信元: ママリ）