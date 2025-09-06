逃したら損！「購入費用補助制度」でお得に購入できる家電・生活必需品

食費、光熱費、ガソリン代など、見渡す限り物価高のご時世。「そろそろエアコンを買い換えないと」「ガソリン代が高いから電気自動車に乗り換えられたらいいのに」などと思いながらも家計に余裕がないという人も多いはず。

そんなときに、国や自治体から購入費用の一部を補助してもらえる制度があるのをご存じでしょうか。今回は、エアコンや給湯器から電気自動車、電動自転車、おむつまで、家計の味方になってくれる様々な購入費用補助制度をご紹介します！

東京都がエアコンの購入費用を最大8万円補助

猛暑が続く日本の夏。気象庁の発表によれば、今年の7月の日本全体の月平均気温は平年より2.89℃高く、1898年の統計開始以来、7月として最も高温だったそう。さらに8月5日には全国14地点で40℃超を観測、なかでも群馬県伊勢崎市で41.8℃を記録し、日本の観測史上最高気温を更新するなど、深刻な暑さが続いています。

そんな中、東京都は熱中症と電気代の節約対策として、都内在住の65歳以上の高齢者と障害者を対象に、8月30日から来年3月31日までエアコンの購入費用を8万円補助すると発表しました。エアコンがない、故障してしまったといった理由で新たに省エネ性能に優れたエアコンを購入する場合、店頭で8万円の値引きを受けることができます。

エアコン以外にも様々な家電が対象に！

これは東京都が以前から行っている、省エネ性能の高い家電に買い替えた都民に対して「東京ゼロエミポイント」を付与することで購入費用を補助する「家庭のゼロエミッション行動推進事業」の一部が拡充されたもの。都内在住であれば、エアコン以外にも、冷蔵庫、給湯器、LED照明機器について、条件に応じた値引きが受けられます。

例えば、家庭で使用している古いエアコンや冷蔵庫・給湯器・照明器具を、省エネ性能の高い機種に買い替えると、4,000〜26,000円分の「東京ゼロエミポイント」がもらえます。製造年から15年以上経過した長期使用家電から買い換える場合はさらにポイントが上乗せされます。買い替えではなく、新規購入の場合でも、エアコンで10,000円分、冷蔵庫で5,000円分のポイントが付与されます。

ありがたいのは、「ポイント付与」とは言っても、アプリをインストールしたり、後日、そのポイントで買い物したりといった煩わしさがないこと。本事業に登録している家電量販店で対象家電を購入する際、共同申請規約に同意することで「東京ゼロエミポイント」相当分を直接値引きしてもらうことができます。

給湯器を買うなら「給湯省エネ2025事業」

他にも、国が行っている補助もあります。例えば、「給湯省エネ2025事業」は、国が家庭の省エネ化を進めるために実施する補助制度で、省エネ性能の高い給湯器を導入した場合に補助金が支給されます。

対象となるのはヒートポンプ給湯機（エコキュート）、ハイブリッド給湯機、家庭用燃料電池（エネファーム）などで、基本の補助額は60,000円または160,000円。性能条件を満たせば加算もあり、撤去工事が必要な場合は、その費用も一部補助してもらうことができます。

この制度を賢く利用することで購入費とその後の電気代の両方を削減することが可能です。あらかじめ予算の上限が決められているため、補助金申請額が上限に達し次第、交付申請の受付が終了してしまいます。申請額の状況はウェブサイト上で日々更新されており、2025年8月28日現在で52％となっています。利用を検討したいのであれば早めがおすすめです。

電気自動車に買い替えるなら「CEV補助金」

毎月の家計簿を見るたびにガソリン代の高さにため息をついている人は少なくないはず。郊外に住んでいて車が日々の足代わりという人にとっては、ガソリン代を節約するにも限界がありますよね。

そんな人にご紹介したいのが「CEV補助金」です。これは、地球温暖化対策や省エネを目的に国が行っている制度で、電気自動車（EV）やプラグインハイブリッド車（PHEV）、燃料電池車（FCV）などを購入すると、数十万円〜100万円前後の補助が受けられます。

補助金の金額は車種ごとに決められていますが、一般的な電気自動車なら40〜80万円程度が目安。自治体によっては国からの補助に加えて、独自に上乗せの補助を行っている場合もあるので、合わせてチェックしましょう。こうした補助金を活用することで、初期費用をぐっと減らすことができ、さらに購入後の日々のランニングコストも継続的に抑えられます。

電動自転車の購入補助は子育て家庭の強い味方！

保育園や幼稚園、習い事への送り迎えに便利な電動自転車（電動アシスト自転車）。どんどん性能が進化している一方、価格も年々上昇してきており、購入をためらっている人も多いのではないでしょうか。

電動自転車についても、自治体によっては補助制度が用意されている場合があります。たとえば、神奈川県厚木市では講習を受けた子育て世帯を対象に幼児2人同乗自転車の購入費の半額（上限16,000円）を補助、埼玉県さいたま市でも小学校入学前の子どもがいる家庭に対し、幼児2人同乗自転車の購入費の半額（上限30,000円）が子ども用ヘルメット2個とセットで支給されます。また、群馬県桐生市では購入額の4分の1（上限15,000円）が「桐ペイポイント」で交付されます。

これらは国の制度ではなく地域独自の取り組みですので、補助の対象となる条件や金額は自治体ごとに異なります。まずは住んでいる自治体のウェブサイトでこまめに制度の有無と最新の情報を確認しましょう。

おむつ代の補助制度がある自治体も

赤ちゃんがいる家庭にとって、おむつ代は家計にとっての大きな負担になりますよね。自治体によっては紙おむつ購入の補助制度も用意されています。

例えば、栃木県那須町では、赤ちゃんの誕生祝いとして20,000円相当、1歳の誕生日には40,000円相当、2歳の誕生日には20,000円相当のおむつ券が交付されます。1,000円単位で、指定の店舗において利用できます。神奈川県中井町でも1歳6ヵ月未満の子どもがいる家庭に対して補助券を交付しており、最大54,000円が補助されます。おむつ以外にも、おしりふき用ウェットティッシュや粉ミルクなどにも使えます。

物価が高い今だからこそ、国や自治体の補助制度は家計の大きな助けになります。「知って得する、知らないと損する」ことがたくさんあるのが補助金の世界。情報にしっかりアンテナを張り、賢く活用していきたいものです。

