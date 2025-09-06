1978年に調教助手として競馬界に入り、1989年に調教師免許を取得。以来、アパパネ、アーモンドアイという2頭の牝馬三冠を育てた現役最多勝調教師・国枝栄氏が、2026年2月いっぱいで引退する。国枝調教師が華やかで波乱に満ちた48年の競馬人生を振り返りつつ、サラブレッドという動物の魅力を綴るコラム連載「人間万事塞翁が競馬」から、金子真人オーナー所有馬の思い出についてお届けする。

【写真】通算勝利数は日本競馬史上10位で現役最多という名伯楽・国枝栄調教師

＊ ＊ ＊

金子真人オーナーからは、毎年2頭ぐらいずつ預けていただいた。通算1110勝のうち、実に106勝が金子オーナーの馬（8月17日終了時点）で、もちろん厩舎の勝ち頭。これは私に限ったことではなく、何人もの調教師が金子オーナーのおかげでリーディング上位に名を連ねることができている。

現在の日本競馬の立ち位置を考えれば、個人としては世界一のオーナーと言っても過言ではない。馬主業というのはいわば壮大なギャンブルだが、金子オーナーにとっては決して「賭け事」ではなく、「確信」がおありなのだろう。いったいどんな規準で「走る馬」を判断されるのか、私もぜひ知りたいものだと思っている。

白毛馬ハヤヤッコも金子オーナーの馬。3歳でダート重賞レパードステークスを勝ったが、芝でも重馬場でもよく走ってくれた。とにかく丈夫でエネルギーに満ちていて、年をとっても若々しく、いつもキョロキョロしていて牝馬を見つけると近くに寄って行くなど好奇心旺盛。管理していてとても楽しかった。

ハヤヤッコは父のキングカメハメハを始め、母マシュマロ、母の母シラユキヒメ、母の父クロフネとすべてが金子オーナーの馬。白毛馬の血統を確たるものに構築したのはサラブレッドへの愛情の現われに思える。昨年秋のアルゼンチン共和国杯の時も「期待していますよ」と言われていたけれど、まさか8歳でGIIを勝ってくれるとは思わなかった。直線での末脚には私も騎手もびっくりしたなあ。

これほどの大馬主になると、細かなことは競馬に精通した担当者、いわゆる番頭さんに任せているケースが多い。調教師からの連絡事項や相談事を要領よく報告し、オーナーからの要望も的確にこちらに伝えてくれる。例えば体調がよくないから予定のレースを回避するとか、上がり目がなくてそろそろ引退させようかという相談などはなかなか言いづらいのだが、番頭さんがうまくまとめてくれるのだ。

ところが金子オーナーは、そういう番頭さんを置かなかった。直に報告・連絡して相談するためには、調教師がしっかり馬の状態を把握し、分かりやすく伝える言葉を考えておかなければならない。そういう意味ではとても緊張感があった。

多くの馬主さんはビジネスで成功し、競馬は「道楽」という方が多い。ある意味で遊びだから許されていたこともあったが、厳しさも加味して「事業」にしてきたのが金子オーナーではないかと思う。

たとえばアパパネほどの馬はレースに使わない時期でも放牧に出さず、なるべく厩舎に置いておいてほしいと言われる。調教師の責任で管理してほしいということだ。組織というのは時に責任の所在がわからなくなることがあるが、それを許さない。一代で確固たる大きな組織を作り上げた経営者だからこその考え方なのだろう。

【プロフィール】

国枝栄（くにえだ・さかえ）／1955年岐阜県生まれ。東京農工大学農学部獣医学科卒業後の1978年から美浦・山崎彰義厩舎で調教助手。1989年に調教師免許を取得して1990年に開業、以後優秀調教師賞7回、優秀厩舎賞7回。主な管理馬はほかにブラックホーク、マツリダゴッホ、サークルオブライフ、ステレンボッシュなど。

※週刊ポスト2025年9月12日号