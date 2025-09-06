高速SAで「快適に眠れてサイコー！」 2000円で寝転がれるスペースも！ 大浴場完備でホテルより安い！ 意外と穴場な「レストイン多賀」実際に泊まってみた

ホテルより安い＆深夜割適用でさらに安い！

最近、ホテルの宿泊代はインバウンド増加に伴い軒並み高額化しています。

そんな中、ホテル代よりは安く宿泊できる施設として、滋賀県にある名神高速のサービスエリア「EXPASA多賀内」に「レストイン多賀」があります。

【画像】「えぇぇ！」これが高速SAで「2000円で寝れるベッド」です！（30枚以上）

いったいどんな宿泊施設なのでしょうか。実際に宿泊してみました。

名神高速道路 EXPASA多賀内「レストイン多賀」

レストイン多賀は、「高速道路利用者の疲れを癒す休憩施設」をコンセプトに、目的や滞在時間に合わせて休息スタイルを選べるのがポイントです。

ドライバーの方が無理のない計画で移動できるよう、料金や営業時間も使いやすく設計されています。

宿泊施設は通常のシングルやツインの他、最大4人まで宿泊できる和室やカプセルベッドルームなど、多様なラインナップが特徴です。

宿泊料金はカプセルルームが5000円、シングルルームは7000円から利用することができます。到着時間や翌朝の出発予定にあわせて、自分にピッタリな部屋を選べるのがメリットです。

また、大浴場（サウナ付）もレストイン多賀の大きな魅力です。ホテル宿泊者と寝ころびマットレススペース利用者は無料で入浴でき、日帰り入浴も大人700円／1時間、12歳未満350円で利用できます。長距離運転の前後に汗を流し、体を温めてほぐせることで、疲労感の軽減が期待できます。

そんなレストイン多賀に、2025年4月に新しく「寝ころびマットレススペース」がオープンしました。

ドライバーが手軽かつ快適に体を休められることを重視した新しい休憩エリアで、従来の大浴場付き宿泊（ホテル客室やカプセル）に加えて、さらにライトに使える選択肢として加わった形です。

開業から3か月で約400名が利用し、その利便性と快適さが高く評価されています。

幅100cmのマットレスを男女別に計8床用意し、横と正面に視線を遮る衝立を設けるなど、プライバシーにも配慮しています。

営業時間は12：00から翌10：00まで、利用料金（消費税込）は4時間2000円、6時間2500円、6時間超は1時間ごとに500円となっていて、仮眠から少し長めの休息まで柔軟に対応します。

そんなレストイン多賀を実際に利用してみました。

レストイン多賀があるのはEXPASA多賀の下り線ですが、到着したのは上り線でした。

EXPASA多賀は跨道橋で上下線のサービスエリアが結ばれているので、上下線どちらからでもアクセスできるのがうれしいポイントです。

利用するのはカプセルルーム。チェックインを済ませて部屋のドアを開けると、大浴場を経由する形でカプセルルームの部屋に移動します。

カプセルルームは2024年4月にオープンしたばかりというのもあり、全体的に清潔感があるオシャレな印象。

カプセルは上下二段構造になっていて、今回は下の段を利用しました。

各ブースのサイズは奥行2m×幅1m×高さ1mになっており、寝転がっても窮屈さは全く感じられないほどです。

客室内備品としてバスタオル1枚、フェイスタオル1枚、歯ブラシ1本、館内着1枚が設けられています。先述したようにレストイン多賀の宿泊者は無料で大浴場を利用できますが、タオル類もあらかじめ用意している点はありがたいです。

チェックインを完了させ外に出ると、EXPASA多賀内の施設も自由に使うことができます。

サービスエリア内には24時間営業の「ファミリーマート」や、同じく24時間営業の「吉野家」など設備が充実しているため、深夜の時間帯でも飲食物に困ることはありません。

カプセルルームを利用する人でいびきなどの音が気になる場合は、コンビニで耳栓を購入することもオススメです。

翌朝10時までにチェックアウトを済ませ、自分のクルマに戻りドライブを再開します。

今回利用したカプセルルームは1泊5000円で利用できるだけでなく、高速の深夜割引も適用させることができます。

深夜割引は、深夜0時〜4時の間に高速道路上にいたクルマが対象で、割引率は30%です。

長距離高速道路でドライブする人にとっては、深夜割とレストイン多賀の組み合わせはコスパに優れていると言えるでしょう。

※ ※ ※

レストイン多賀は「高速道路を降りずに、入浴も横になって休むこともできる」実用性の高さが魅力です。

短時間の仮眠からしっかり休む宿泊まで段階的に選べること、大浴場の気持ちよさ、そして分かりやすい料金体系が、ドライバーの皆さまの安全で快適なロングドライブを力強く後押ししてくれます。