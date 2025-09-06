「驚いた」絵画講師が“大人向け教室”で気づいたことに1.2万いいね「いい先生」「すごく希望のある話」【ママリ】

誰もが持つ「唯一無二の個性」

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、Makoto Iijima(@makokujira)さんの投稿です。

大人向けの絵画教室を開いているMakoto Iijimaさん。通い始める人の中で絵の初心者の方もいるそうで、そんな初心者だからこその「気付き」があったのでした。それがこちらです。

大人向けの絵画教室をしていて、どんなに絵の初心者でも「この人にしかない独特の筆使いや色使い」がどの人にも必ずあるという事に驚いた。その人にしか出せない何かが初めから絵にあるわけで、その唯一無二を守って洗練させる事が教えるほうの役目なのかなと思う。

どの人の絵にも必ず、「その人だけの筆使い・色使い」が現れるのだとか。まさに個性ですよね。その人だけの唯一無二を守って洗練させていくことこそ「絵画の先生」として大切な役割なのですね。





絵がうまくなるというよりも、その人らしさ・その人の持つ強みのような部分を伸ばすことを目標にできたら、習う方も楽しく続けられそうだと感じます。この投稿には「いい先生だ そういう先生に教わりたいね」「初心者でもその人にしかない何かが絵ににじむって、すごく希望のある話」といったリプライがついていました。読んでいる方もハッとする投稿でした。

記事作成: AKI0509

（配信元: ママリ）