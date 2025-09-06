アンリミテッド・グライド・プラス・スポーツエッセンス

9月5日、ホンダアクセスは新型『ホンダ・プレリュード』用の純正アクセサリーを発売開始した。

【画像】ホンダアクセス、新型ホンダ・プレリュード用純正アクセサリーを発売開始！ 全22枚

24年ぶりに復活した、新型プレリュード用の純正アクセサリーは、『アンリミテッド・グライド・プラス・スポーツエッセンス』がテーマ。スポーティテイストを高めるエクステリアアイテム、スペシャリティスポーツに相応しい上級感を演出するためのインテリアアイテム、永く愛用するためのユーティリティアイテムが用意される。



ホンダアクセスは新型『ホンダ・プレリュード』用の純正アクセサリーを発売開始。 平井大介

エクステリアアイテムにより『スポーツスタイル』をコーディネート。エアロパーツには、グライダーの翼を彷彿とさせる立体感ある造形が特徴的な『テールゲートスポイラー』、カナード風の造形とボディ同色およびブラックでのカラーコーディネートによってワイドスタンスを表現する『フロントロアースカート』を設定。

足回りにブレードタイプのスポークデザインと切削パターンを組み合わせた『19インチアルミホイール MS-051』を装着した。

ディテールでは、グリルまわりの表情に変化を与える『フロントグリルモールディング』、ブラックの『Prelude』エンブレムと統一感をもたらす『ブラックエンブレム』や、ベルリナブラックの『ドアミラーカバー』を設定。

スペシャリティスポーツに相応しい上級感

インテリアには『スペシャリティスポーツに相応しい上級感』を演出する、各種LEDイルミネーションアイテムをラインナップ。乗り込むたびにLED発光の『Prelude』ロゴが浮かび上がる『パターンプロジェクター』と『サイドステップガーニッシュ』のほか、『フットライト&シートアンダーライト』や『センターコンソールボックス&ドリンクホルダーイルミネーション』を加えることで、さらなる上級感をプラスしたという。

ユーティリティアイテムでは、プロテクションアイテムを設定。特徴的なドアハンドル形状に合わせ、周辺の傷つきを防ぐ『ドアハンドルプロテクションフィルム』のほか、レジャーギアの積載時にラゲッジフロアの傷つきを防ぐ『ラゲッジトレー』を設定。



エクステリアアイテムにより『スポーツスタイル』をコーディネート。 ホンダアクセス

また、荷室の防犯性を高める『パーセルカバー』は、不使用時は折り畳んでシートバックポケットなどに収納できるコンパクトな形状となっている。

主な純正アクセサリー

●エクステリア

・テールゲートスポイラー ベルリナブラック 7万1500円

・フロントロアースカート セパレート（左右分割）タイプ 5万5000〜5万8300円

・フロントグリルモールディング

ムーンリットホワイト・パール 3万6300円

フレームレッド 3万3000円

・アルミホイール MS-051 切削クリア/ベルリナブラック塗装 19×8 1/2J PCD 120mm インセット60mm 4万9500円/1本

・アルミホイールセンターキャップ（ブラックHマーク） 4個セット/Hマーク：ブラッククローム/ベース部：ベルリナブラック 1万7600円

・ブラックエンブレム Hマーク1個（ブラッククローム）＋Hondaエンブレム（ベルリナブラック） 1万7600円

・ドアミラーカバー ベルリナブラック/左右セット 1万5400円

・ドアバイザー 左右セット 3万6300円

・マッドガード ベルリナブラック/フロント&リア4点セット 3万6300円

●インテリア

・フロアカーペットマットプレミアムタイプ ブラック/サステナブル素材/消臭抗菌加工/ヒールパッド付/フロント&リアセット 7万9200円

・パターンプロジェクター LEDホワイトイルミネーション（ドア開閉連動/Preludeロゴ）/左右セット 3万8500円

・サイドステップガーニッシュ LEDホワイトイルミネーション（ドア開閉連動/Preludeロゴ）/アルミ（ブラックアルマイト製）/左右セット 3万800円

・フットライド＆シートアンダーライト LEDホワイトイルミネーション（ドア開閉&スモールランプ連動）/フロント用セット 1万7600円

・ドライブレコーダー前後2カメラセット DRH-254SF2個セット スマートフォン連動タイプ/駐車時録画機能付/カメラ一体型/各16GB 5万9400円



こちらはリアのブラックエンブレム。他にも様々なアイテムを用意。 ホンダアクセス

●ユーティリティ

ラゲッジトレー 縁高タイプ 1万4300円

・パーセルカバー 1万3200円

・ドアハンドルプロテクションフィルム クリア/左右セット 4400円

・LEDテールゲートライト テールゲート開閉連動&オンオフスイッチ付 1万1000円