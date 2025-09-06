¿·½½Î¾¡¦°°³¤Íº¤ËÊì¹»¤Î°°µÖ¹â¤«¤é²½¾Ñ¤Þ¤ï¤·Â£Äè¡ÖËëÆâ¤ÎÅÚÉ¶¤Ç2¿Í¤Ç¡Ä¡×Æ±µéÀ¸¡¦°¤ÉðÑî¤È¤ÎÂÐÀïÇ®Ë¾
¡¡ÂçÁêËÐ½©¾ì½ê¡Ê14Æü½éÆü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¤Ç¿·½½Î¾¾º¿Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿°°³¤Íº¡Ê25¡áÂçÅçÉô²°¡Ë¤Î²½¾Ñ¤Þ¤ï¤·Â£Äè¼°¤¬5Æü¡¢¿ÀÆàÀî¸©¾®ÅÄ¸¶»Ô¤Ë¤¢¤ëÊì¹»¤Î¿·Ì¾³Ø±à°°µÖ¹â¹»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Êì¹»¤Ë³®Àû¤·¡¢Á´¹»À¸ÅÌ¤ä¶µ¿¦°÷¤é¤ÎÁ°¤Ç¿·½½Î¾¾ì½ê¤Î³èÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡°°³¤Íº¤ÈÆ±µéÀ¸¤ÎËëÆâ¡¦°¤ÉðÑî¡Ê25¡á°¤Éð¾¾Éô²°¡Ë¤ËÂ³¤¡¢Æ±¹»½Ð¿È¼Ô¤Ç2¿ÍÌÜ¤Î´Ø¼èÃÂÀ¸¡£²½¾Ñ¤Þ¤ï¤·¤Ë¤Ï¡¢¾®ÅÄ¸¶¾ë¤È¾ëÆâ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Î¹»¼Ë¡¢»Ô¤Î²Ö¤Ç¤¢¤ëÇß¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºòÇ¯5·î¤Ë°¤ÉðÑî¤ËÂ£¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤ÈÆ±¤¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¾®ÅÄ¸¶±Ø¤ÎÊý¤«¤é¹»¼Ë¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¸«¤¨¤ë¾ð·Ê¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ²½¾Ñ¤Þ¤ï¤·¤ËÅê±Æ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Êì¹»¤Ë»×¤¤¤ò¤Ï¤»¤ë»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö³¤¡×¤Î»ú¤¬Æþ¤Ã¤¿¤·¤³Ì¾¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢²¼ÃÏ¤Î¿§¤Ï°¤ÉðÑî¤Î²½¾Ñ¤Þ¤ï¤·¤è¤ê¤â¿å¿§¤Ë¶á¤¤ÌÀ¤ë¤¤ÀÄ¿§¤¬»È¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡°°³¤Íº¤Ï2016Ç¯½Õ¡¢°¤ÉðÑî¤ÈÆ±¤¸Èô¹Ôµ¡¤Ç¥â¥ó¥´¥ë¤«¤éÍèÆü¡£°°µÖ¹â¤ÇÆüËÜ¸ì¤âÁêËÐ¤â°ì¤«¤é³Ø¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡£2¿Í¤È¤âÆ¬¤¬ÎÉ¤¯¡¢ÍèÆü¤«¤é¤ï¤º¤«È¾Ç¯¤ÇÆüËÜ¸ì¤òÏÃ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡£ºÇ½é¤Ï¿È¤Ö¤ê¼ê¤Ö¤ê¤ÇÁêËÐ¤Îµ»½Ñ¤ò¶µ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡ÖÆüËÜ¸ì¤¬Ê¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¾Ü¤·¤¯¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ÆµÞÀ®Ä¹¤·¤¿¡£ÁêËÐÉô¤Î´ßÅÄ¸÷¹°´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥¬¥Ã¥Ä¤¬¤¢¤Ã¤Æ²æËý¶¯¤¤»Ò¡£¹â¹»3Ç¯´Ö¤Î´ðÁÃºî¤ê¤¬¼Â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶µ¤¨»Ò¤ÎÄ¹½ê¤òµó¤²¡ÖËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£´î¤Ð¤·¤¤¸Â¤ê¤Ç»ØÆ³¼ÔÌ½Íø¡Ê¤ß¤ç¤¦¤ê¡Ë¤Ë¿Ô¤¤ë¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£
¡¡°°³¤Íº¤Ï°¤ÉðÑî¤È¤È¤â¤Ë°ìºòÇ¯¤Î¶å½£¾ì½ê¤Ç½éÅÚÉ¶¡£°°µÖ¹â¡¢ÆüÂÎÂç¤ÈÆ±¤¸Æ»¤òÊâ¤ß¡¢³Ñ³¦Æþ¤ê¤âÆ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÆ±´üÀ¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Á°ÁêËÐ¤«¤é¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿°°³¤Íº¤ËÂÐ¤·¤Æ³ØÀ¸²£¹Ë¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä°¤ÉðÑî¤ÏËë²¼15ËçÌÜ³ÊÉÕ¤±½Ð¤·¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ºòÇ¯²Æ¾ì½ê¤Ç¿·½½Î¾¾º¿Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é1Ç¯4¥«·îÃÙ¤ì¤Æ°°³¤Íº¤â´Ø¼è¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¡£Êì¹»¤«¤éÂ£¤é¤ì¤¿²½¾Ñ¤Þ¤ï¤·¤òÄù¤á¤ëÌÁÍ§¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤âÁá¤¯Äù¤á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È½ÐÀ¤¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡£Ç°´ê¤Î´Ø¼è¾º¿Ê¤ò²Ì¤¿¤·¡Ö¤³¤Î²½¾Ñ¤Þ¤ï¤·¤ò¤Ä¤±¤ÆÅÚÉ¶¤Ë¾å¤¬¤ë¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ15Æü´ÖÀï¤¤¤¿¤¤¡×¤È²þ¤á¤Æ·è°Õ¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤â¤¦°ì¤Ä¾å¤Ë¹Ô¤±¤ÐÆ±¤¸ÅÚÉ¶¤ÇÁêËÐ¼è¤ì¤ë¤Î¤ÇÁá¤¯¾å¤¬¤ê¤¿¤¤¡£ËëÆâ¤ÎÅÚÉ¶¤Ç2¿Í¤ÇÁêËÐ¼è¤ì¤¿¤é¡×¤È¡¢°¤ÉðÑî¤È¤ÎÂÐÀï¤òÌ´¸«¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï»Õ¾¢¤ÎÂçÅç¿ÆÊý¡Ê¸µ´ØÏÆ¡¦°°Å·Ë²¡Ë¤âÆ±ÀÊ¡£¼«¿È¤¬°é¤Æ¤¿Âè1¹æ¤Î´Ø¼è¤Ø¡ÖÂè°ì¤ÎÌÜÉ¸¤ò¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤«¤é¤Ç¤¹¤Í¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö°ìÈÖ¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤Î°¤ÉðÑî¤¬¤¤¤ë¤·¡ÊÆüÂÎÂçÆ±´ü¤Î¡ËÂç¤ÎÎ¤¤â¤¤¤Æ¡¢À¨¤¤»É·ã¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£ÂÐÀï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤À¤í¤¦¤·¡Ê°¤ÉðÑî¤È¡Ë¤ª¸ß¤¤ÈÖÉÕ¤ò¶¥¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È½ÐÀ¤Áè¤¤¤òÂ¥¤·¤¿¡£ÍèÇ¯Ãæ¤Ë¤Ï¼Â¸½¤·¤½¤¦¤Ê2¿Í¤ÎÂÐÀï¡£¤â¤·¼Â¸½¤·¤¿¤é¡Ä¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿Æ±¹»¤Î¿åÌî¹ÀÍý»öÄ¹¤Ï¡ÖÅöÁ³2¿Í¤ò±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡×¤È¿Æ¿´¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸Æü¤ËÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç½©¾ì½ê¤Î¿·Äï»Ò¸¡ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢°°µÖ¹â½Ð¿È¤Ç¡È»Ë¾åºÇ¶¯¤Î¸¦½¤À¸¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¥ª¥Á¥ë¥µ¥¤¥Ï¥ó¡Ê23¡á°ËÀª¥±ÉÍÉô²°¡Ë¤¬¼õ¸¡¡£¸½Ìò¤Ç¤Ï°¤ÉðÑî¡¢°°³¤Íº¡¢½øÆóÃÊ¡¦ÁóÉÙ»Î¡Ê22¡á°ËÀª¥±ÉÍÉô²°¡Ë¡¢½øÆóÃÊ¡¦Äá¥ÎÉÙ»Î¡Ê18¡á°ËÀª¥±ÉÍÉô²°¡Ë¡¢½ø¥Î¸ý¡¦¹â¸¶¡Ê18¡áÆó»Ò»³Éô²°¡Ë¤ËÂ³¤¤¤Æ6¿ÍÌÜ¤ÎÎÏ»Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£´û¤Ë»°Ìò°Ê¾å¤Î¼ÂÎÏ¤ò»ý¤Ä¥ª¥Á¥ë¥µ¥¤¥Ï¥ó¤¬´Ø¼è¤Ë¾å¤¬¤ë¤Î¤Ï¤â¤Ï¤ä»þ´Ö¤ÎÌäÂê¡£Âç³ØÁêËÐ³¦¤Ë¤â8·î31Æü¤ÎÁ´¹ñ³ØÀ¸ÂÎ½ÅÊÌÁª¼ê¸¢Ìµº¹ÊÌµé¤òÀ©¤·¤¿¿ùËÜ¹°¼ù¡ÊÆüÂÎÂç3Ç¯¡Ë¤äºòÇ¯¤ÎÁ´¹ñ³ØÀ¸Áª¼ê¸¢½àÍ¥¾¡¤Î¥Ç¥ë¥²¥ë¥Ð¥È¡ÊÆüÂÎÂç2Ç¯¡Ë¤éÆ±¹»½Ð¿È¤ÎÍÎÏÁª¼ê¤¬¤Ò¤·¤á¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¶á¤¤¾Íè¡¢Æ±¤¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î²½¾Ñ¤Þ¤ï¤·¤¬ÅÚÉ¶Æþ¤ê¤ÇÊ£¿ô¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¡þ°°³¤Íº¡¡Ï¡¡Ê¤¤ç¤¯¤«¤¤¤æ¤¦¡¦¤ì¤ó¡ËËÜÌ¾¡á¥·¥ã¥¯¥À¥ë¥¹¥ì¥ó¡¦¥À¥é¥¤¥Ð¡¼¥È¥ë¡£2000Ç¯¡ÊÊ¿12¡Ë4·î4ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¥â¥ó¥´¥ë¡¦¥Ð¥ä¥ó¥Û¥ó¥´¥ë¸©½Ð¿È¤Î25ºÐ¡£2016Ç¯½Õ¤ËÍèÆü¤·¡¢¿ÀÆàÀî¡¦°°µÖ¹â¤ËÁêËÐÎ±³Ø¡£2Ç¯»þ¤ËÁ´¹ñ¹â¹»ÁªÈ´Âç²ñ3°Ì¡£3Ç¯»þ¤Ë´ØÅìÂç²ñÌµº¹ÊÌµé3°Ì¡£ÆüÂÎÂç1Ç¯»þ¤ËÅìÆüËÜ³ØÀ¸¿·¿ÍÀï3°Ì¡£2Ç¯»þ¤ËÅìÆüËÜ³ØÀ¸ÂÎ½ÅÊÌ135¥¥í°Ê¾åµé3°Ì¡¢Á´¹ñ³ØÀ¸ÂÎ½ÅÊÌ135¥¥í°Ê¾åµé3°Ì¡¢Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢8¶¯¡£4Ç¯»þ¤ËÁ´¹ñ³ØÀ¸Áª¼ê¸¢16¶¯¡£ÆüÂÎÂç¤òÂ´¶È¸å¡¢ÂçÅçÉô²°¤ËÆþÌç¡£2023Ç¯¶å½£¾ì½ê¤Ç½éÅÚÉ¶¡£2024Ç¯²Æ¾ì½ê¤Ç»°ÃÊÌÜÍ¥¾¡¡£¿ÈÄ¹182¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å162¥¥í¡£¤·¤³Ì¾¤ÎÍ³Íè¤ÏËÜÌ¾¡Ê¥À¥é¥¤¥Ð¡¼¥È¥ë¡Ë¤«¤é¡£¥À¥é¥¤¤Ï¡Ö³¤¡×¡¢¥Ð¡¼¥È¥ë¤Ï¡Ö±ÑÍº¡×¤Î°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¡£²¼¤ÎÌ¾¤Î¡ÖÏ¡¡×¤Ï¡¢»Õ¾¢¡¦ÂçÅç¿ÆÊý¤ÎÄ¹ÃË¤ÎÌ¾Á°¤«¤é¡£