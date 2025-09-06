全国の10の大学の落語研究会、いわゆる「落研（おちけん）」の部員らが集まっての寄席が、おととい（8月31日）、岡山市北区で開催されました。なぜ、このような寄席が開かれたのか？背景には、落研を取り巻く厳しい環境がありました。

【写真を見る】「落語研究会」面白い！お笑い人気なのに苦境も？全国10大学の「落研」精鋭が合同寄席【岡山】

全国の10の大学の「落研」の精鋭が集合

（岡山大学落語研究会 笑亭社瓶 演目「転失気」）

（東北大学落語研究会 六斎亭空念仏 演目「ちりとてちん」）

おととい、岡山市北区で開かれたその名も「大（おお）岡山寄席」です。学生落語に触れてもらおうと北は北海道から南は福岡まで、全国の10の大学の「落研」の精鋭が集まりました。





（岐阜大学 岸快晴さん）「岐阜大学落語研究会で落語をやっています。古典正統派をする人もいれば、全部笑いにかけるような人もいる中で、笑いの種類の違いが楽しめるというのは、それぞれの大学が集まる寄席だなという風に感じます」（福岡大学 友田汎記さん）「1つの大学でやる寄席にもその良さはあると思うんですけど、いろんな大学が集まることによる活気みたいなものがあって、そういうものがすごくやっていて楽しいかなっていうのはあります」主催したのは岡山大学の落研。新型コロナウイルス感染拡大のさなかに入部した現役の部員たちは、先輩やOBから寄席の開き方を教わる機会も少なく、今回ようやくこぎつけた大舞台です。（岡山大学 赤松音於さん）「大会で一緒になることはあるんですけど、こういった形での寄席は初めてなので、初めてにしては大風呂敷を広げすぎた感じもいなめないなと今、思っているんですけど、何とか爆笑で成功で終われればいいなと思っています」

（立命館大学落語研究会 立命亭カリブ 演目「紙入れ」）

「岡大落研会」看板を守ったが、新たな悩みも…

本番の3日前。落語の稽古に打ち込む岡大落研会。現在の部員は23人。当日の演目を披露し、集まったメンバーから感想を聞きます。

（新谷真央さん）

「主人公の方が『いやでもそれがね、、、おお。でも、あっちから言われたんよ、、、おお』みたいなところで、そこの『おお』の前に1回その、女性の動じない顔みたいなのを入れておいたら分かりやすくなるかな」「それはありかも」）



大学公認のサークルとして50年以上の歴史があります。しかし、近年では学生数の減少に加え、漫才やコントなどに取り組む人も増え、一時は存続の危機も…。そんな中、かつては、「落語のみ」だった活動を漫才なども認めることで、看板を守り続けています。今も2年生以上で落語を中心に活動をしているのは3人のみです。



（赤松音於さん）

「漫才目当てで元々入ってはいますけども、まあ、それで自分たちの先輩の落語とかを見てこういうのも面白いなと思って。」

彼の場合、入った時に落語をやっているのが僕かもう1人しかいなかったので」「サークルの中で落語をする人がいなくなる、あるいは団体そのものがなくなってくるところというのがある中で、ちょっと落語になかなかふれるきっかけというのが少なくなっているのかなとは思うので、今回の寄席であったり、あるいはいろんな地元でも落語の会があると思うので、そういうところから気軽に1回見てもらえるといいのかなと思います」



落研が置かれている状況を変えるきっかけになればと開かれた今回の大岡山寄席です。呼びかけに応じた各大学も同じような悩みを抱えていました。

（北海道大学 小澤正弥さん）

「今、部員が60人とか70人とかいるんですけど、9割方お笑いの人なので、主導権を握れない感じなので」

（大阪公立大学 新田小桃さん）

「本当に少数派ですね、落語だけやっている人って。初めてこういう遠いところの大学の人と関われたのは、結構今後のためにだいぶ意味があったんじゃないかなって思います」

日本の伝統的な話芸の魅力を多くの人に伝えたい。学生たちの熱演で、会場は笑いに包まれました。



（訪れた人）

「私、落語が大好きなんで、若い方が一生懸命頑張っている姿を見るだけでも笑える。面白いです」「この岡山で、こういう集まりが今後も、大学の皆さんで落語を盛り上げていただけたら、とても素晴らしいんじゃないかなと思います」）



（岡大落研のOB）

「OBなんです。卒業生なんで。Q2人とも。はいそうです。落研が消えかけていたんでね。また、復活してよかったというのと、こうやって若い子がどんどんやってほしいなというのと、よかったなと思いました」「伝統も大事ですけどね、新しいものを作っていってもらいたいなと思います」）



（岡山大学落語研究会 笑亭音瓶 演目「権助提灯」）

（岡山大学 赤松音於さん）

「無事にみんなうけて終わってよかったなという気持ちで。きょう出てくれた後輩たちが引き継いでいってくれたら今後もっと面白くなっていくんじゃないかなと思いますし、今後の落研をもっと盛り上げられる一助に（今回の寄席が）もしかしてなるんじゃないかなと思います」）

嫌なことや悲しいことも話にでき、笑いに変えられるのが落語の魅力といいます。落研を取り巻く厳しい状況もいつか笑い話にできれば、それこそ、おあとがよろしいようで。