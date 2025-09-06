9月6日は「生クリームの日」です。

ク(＝9）リーム(＝6）と読む語呂合わせで制定されました。

（寺田美穂アナウンサー）

「浜町に本店がある梅月堂。歴史のある良い雰囲気です」

1894年に和菓子作りから始まり、創業130年をこえた「梅月堂」。

大正時代に洋菓子づくりを始め、70年前の昭和30年に発売した「シースクリーム」は、長崎で初めての「生クリーム菓子」といわれています。

（梅月堂 本田 時夫 代表）

「生クリームは北海道産を使っている。数種類の生クリームをブレンドして、皆さんがおいしいと言ってくださるものを大事にしたい」

それでは梅月堂の「生クリームを味わうスイーツ」人気ランキングです。

【第5位】「浜んまちロール」 1,500円(税込)

（寺田美穂アナウンサー）

「長さ15cm。王道の一本 “浜んまちロール” です」

地元「浜んまち」をその名に込めました。

たっぷりの生クリームをしっとり生地で巻いた、シンプルながら濃厚なロールケーキです。

さらに生クリームに上五島の “天日塩” を加えた「とっぺん塩ロール」は、塩とのバランスがクセになる食べ飽きない独特の味わいです。

【第4位】「エクレア」 300円(税込)

中に詰めたクリームは、伝統の手作りカスタードクリームと生クリームを合わせ、軽い口当たりに仕上げています。

パリッとしたチョコレートでコーティングしているのも、人気の秘密です。

【第3位】「ルティー」 2,300円(税込)

ロールケーキの豪華版「ルティー」は、贅沢に色鮮やかな季節のフルーツをトッピング。

生クリームの味わいをバランスよく楽しむことができます。

お祝いにも喜ばれるロールケーキです。

【第2位】「フリュイ」 3,700円(税込)

フランス語で果物を意味する「フリュイ」。

カスタードクリームをスポンジでサンドし、上品な甘さの生クリームとフルーツの酸味が絶妙です。

名前の通り、色とりどりのフルーツで飾った贅沢なホールケーキで、

バースデーケーキとしても人気です。

【第1位】「シースクリーム」 480円(税込)

（寺田美穂アナウンサー）

「梅月堂の生クリームを味わうスイーツ。第1位は もちろん “シースクリーム” です」

70年前に長崎で初めて誕生したといわれる、生クリームスイーツ！。

発売以来、梅月堂の代名詞として愛され続けています。

（寺田美穂アナウンサー）

クリームの甘さが控えめですっきりしていて、いくらでも食べられそう。フルーツの甘酸っぱい感じも丁度よくバランスがいい。長年愛されるだけある」

（梅月堂 本田 時夫 代表）

「生クリームが登場して、「こんなにおいしいものはない」と、父と母が思って作ったのがシースクリーム。

主役は生クリーム、スポンジとフルーツの三つの要素で、シンプル・イズ・ベストがシースクリームの魅力」

創業130年をこえた老舗和洋菓子店が生み出す、生クリームスイーツで、ほっと一息出来る時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。