福岡県柳川市で5日、有明海でとれる小さなエビ、「アキアミ」を使った丼の試食会が開かれました。柳川市では、ウナギに次ぐ名物として広げていきたいとしています。

柳川市内の飲食店で行われたのは、朝に有明海でとれたばかりの「生アキアミ丼」の試食会です。



「アキアミ」は、サクラエビの仲間で体長2センチほどの小さなエビです。どんな味なのでしょうか。

■八木菜月アナウンサー

「新鮮な磯の香りが広がって、かめばかむほどエビのうまみ、ほんのり甘みも感じておいしいです。」





この店では、味噌汁とセットで1100円で提供しています。

「アキアミ」は、傷みやすいことから、地元では塩漬けにされることが多く、生の状態で出回ることはあまりありませんでした。ウナギに次ぐ名物を探している柳川市は、その欠点を逆手にとり、ここでしか食べられない「生アキアミ丼」の提供を去年から始めています。



■柳川市 商工・ブランド振興課 中島貴光 課長補佐

「今後は、素材を生かしてもらえる店を見つけながら広げていきたいと思っています。この食べ物が、柳川で浸透していけばと思います。」



■柳川市観光協会・横山義嗣 会長

「おいしいですね。新鮮なアキアミがたくさんのっていて、おいしいです。」



柳川でしか味わえない「生アキアミ丼」は、10月13日まで市内の3つの料理店で提供されています。



※FBS福岡放送めんたいワイド2025年9月5日午後5時すぎ放送