とにかく明るい安村「おじさんが拗ねちゃって」、ベテラン芸人の“めんどくさい”素顔
お笑い芸人のとにかく明るい安村（43歳）が、9月5日に放送されたバラエティ番組「有田哲平とコスられない街」（TBS系）に出演。ベテラン芸人の“めんどくさい素顔”を明かした。
番組は今回、安村のホームタウンである東京・経堂のグルメを紹介。訪れた飲食店で料理を待つ間、安村が「昨日、そういえば。フジモン（FUJIWARA・藤本敏史）さんと飲み行ったんすよ。（千鳥の）大悟さんと、みなみかわくんと」と話し始める。
安村は「フジモンさんの誘いを何回か断っていて。ちょっと仕事で忙しくて。久々に飲みに行ったんですよ。そしたら、僕がついこの間、青山テルマちゃんと藤田ニコルちゃんと、3人でご飯行ったんですよ。それをインスタに載せたら、（フジモンが）『オレの誘いは断るのに、テルマとニコルとは行くんやな…』って拗ねてる（笑）。おじさんが拗ねちゃって」と、藤本の“めんどくさい素顔”について語った。
番組は今回、安村のホームタウンである東京・経堂のグルメを紹介。訪れた飲食店で料理を待つ間、安村が「昨日、そういえば。フジモン（FUJIWARA・藤本敏史）さんと飲み行ったんすよ。（千鳥の）大悟さんと、みなみかわくんと」と話し始める。