大谷翔平 体調不良で急遽登板回避も2試合連続でのマルチ安打



大谷翔平 PHOTO:Getty Images

＜2025年9月4日（日本時間5日）ピッツバーグ・パイレーツ 対 ロサンゼルス・ドジャース ＠PNCパーク＞

ドジャースの大谷翔平（31）は、敵地PNCパークで行われたパイレーツとの3連戦最終戦に「1番・DH」で先発出場。3打数無安打、1四球、2三振に終わり、打率は.279まで下がった。

チームも3対5で敗れ、ナ・リーグ中地区最下位の格下パイレーツ相手に屈辱の3連敗を喫した。

大谷は初回の第1打席で、昨年のナ・リーグ新人王で今季のサイ・ヤング賞候補にも挙げられるスキーンズ投手の98.8マイルの高め速球に空振り三振。

3回表には2死二塁の好機で四球を選んだが、後続につながらず得点機を生かせなかった。

0対5とリードを広げられた直後の6回先頭では再びスキーンズの直球に空振り三振。

8回の第4打席ではパイレーツの救援左腕シスク投手のスイーパーを打ち上げ、セカンドフライに倒れ、この日は見せ場を作ることができなかった。

試合はドジャースの先発スネル投手とパイレーツのスキーンズ投手が投げ合ったが、スキーンズが6回無失点と快投を披露する一方で、2度のサイ・ヤング賞を誇るスネルは5回に捕まり5失点。

打線は9回に3点を返す意地を見せたものの追撃は及ばなかった。

ドジャースはこれで78勝62敗となり、この日試合がなかったパドレスとの差は2ゲームに縮まり、優勝マジックは消滅した。





大谷翔平 ペラペラ英語スピーチ！会見でも全米に衝撃！？



ロバーツ監督 大谷とジャッジ どちらが優れた打者だと思う？の問いに......

韓国キム・ヘソン 大谷翔平について「正直、今でもちょっと緊張する。だって彼は本当に大スターだから」

