特集「キャッチ」です。「やぶ医者大賞」という賞を受け取った医師が、佐賀県唐津市にいます。いったいどんな医師なのでしょうか。取材すると、一般的な「やぶ医者」のイメージとはかけ離れた、地域医療を支える男性医師の姿が見えてきました。

地区で唯一の医師

佐賀県唐津市のトレーニングジムです。鍛え上げられた体で歯を食いしばるこちらの男性は、唐津市の「やぶ医者」阿部智介さん（45）です。





「やぶ医者」とは

■七山診療所・阿部智介 所長Q.鍛えるきっかけは？「コロナ禍ですね。過労で3回倒れたし。この体に変えたおかげで仕事もやりやすくなったし、動きもよくなった。」阿部さんは、唐津市七山地区で唯一の医師として「七山診療所」の所長を務めています。■阿部所長「大丈夫？お熱下がった？」■患者「あいたっ。」■阿部所長「注射やけん。」

診療所の受付に飾られている賞状には「やぶ医者」の文字がありました。阿部さんはおととし、兵庫県養父（やぶ）市から地域医療に貢献した医師に贈られる「やぶ医者大賞」を受賞しました。「やぶ医者」とは、養父にいた名医を指す言葉だったという説もあります。

過疎化が進む地区

唐津市の山あいにある七山地区。広さは東京の山手線の内側とほぼ同じですが、人口は1700人ほどと過疎化が進んでいます。



■阿部所長

「救急車来るよー！」



この日、近くの介護施設から、具合が悪くなった89歳の女性が搬送されてきました。



■阿部所長

「朝からきつかったの？」

■患者

「きのうの夕方から。」



急患にも対応しながら、外来患者は午前中だけで40人に上る日もあります。



■患者

「優しいし、よかですよ。何でもすぐしてやらすけんですね。」

「ここだけが頼り。ほっとして帰られるけんですね。話を聞いたら。」

世間話の時間

この日、「やぶ医者」が車を走らせ向かった先は、地域の公民館です。



■阿部所長

「まだ筋肉はあるけんね、立ち上がりの訓練したらいい。」



診療所に通うのが難しいお年寄りたちのための2週間に1度の巡回診療です。診察が終わると、阿部さんが準備したお茶やお菓子を食べてもらいながら世間話をします。



■患者

「すんませんねぇ。」



住民の半数近くが65歳以上で、高齢化が進む七山地区。3つの集落にある、それぞれの公民館での診療で、阿部さんはこの「世間話の時間」を大切にしています。



■阿部所長

「いまの巡回診療も診療所の経営と考えると、コストパフォーマンスはよくないです。結局、そこじゃないけんですね。集まって診察はするけれど、残って話すのも大事。」

父親の存在

阿部さんの原動力となっているのは父親の存在です。父・孝昭さんは1981年、医師がいなかった七山地区に診療所を開きました。13年前に他界するまで、地域のために奔走する背中を阿部さんは追いかけてきました。



■阿部所長

「僕の中の医師像は父でしかなくて。お医者さんは基本的に、患者さんに何かあって困って来たら、それに対して全て応えていくのが医者だと思って育ったので。」

全て、応えていく

全て、応えていく。そう語る阿部さんは、患者の自宅にも往診します。



こちらの男性はおととし、糖尿病の治療で左足の膝から下を切断する手術を受け、自宅で療養しています。失ったはずの手足に痛みを感じる「幻肢（げんし）痛」という症状に悩まされていました。



■男性

「足に痛みがある。」

■阿部所長

「幻肢痛ね。」



手術からおよそ1年半、男性の症状は進行し視力が低下していました。



■阿部所長

「指の数、分かる？」

■男性

「5。」

■阿部所長

「ぼやっとは見えるとね。」

■男性

「右目だけね。」



そんな患者にも阿部さんは。



■阿部所長

「おれ、頭に髪の毛生えとる？生えとらん？正解。」



時にはユーモアも交えつつ、患者を元気づけます。

仲間とともに

■阿部所長

「あなたは最期まで、どこで過ごしたいですか。3つ挙げています。自宅という方、手を挙げてください。」



8月、阿部さんが登壇したのは、在宅医療や介護サービスについて地域住民に知ってもらおうというイベントです。唐津市や玄海町の住民などおよそ170人が参加しました。



■阿部所長

「唐津市・玄海町では在宅医療ができる。最期まで自分の家で暮らすことができる。そういった医療と介護の態勢はありますよということをお伝えしたい。」



イベントを主催したのは、阿部さんが声をかけて集まった、訪問看護やリハビリ、社会福祉など様々な専門家のチームです。



■介護支援専門員・井上優慶さん

「（阿部医師は）情熱がすごい、地元愛とか。ドクター1人でやろうとはしていない。僕らとか他の職種の力を挙げて、地域で住民を診る仕組みを作っているのを感じます。」

■歯科医師・井上栄治さん

「自分らしく生きるということを実現させるために、それぞれの職種から意見が出て楽しいし、やりがいのある集まりでした。」

■阿部所長

「仲間たちが集まって、この地域をどうしていこうかと話している時間がすごく楽しいし、活力にもなります。一緒にできる仲間がいるのは励みになります。」



どこに住んでいても、年を取っても。一人一人が最期まで自分らしく生きられるように。七山の「やぶ医者」は、きょうもその手で地域を支え続けます。



※FBS福岡放送めんたいワイド2025年8月20日午後5時すぎ放送