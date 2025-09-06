常にプレッシャーがある人は注意！ 吐き気や下痢に悩まされるのは『胃が冷える』タイプかも【眠れなくなるほど面白い 図解 胃と腸の話】

常にプレッシャーがある人はコレ!?『胃が冷える』タイプ

冷たい飲食物のとり過ぎが胃を冷やす

胃が冷えていることを胃寒といい、「胃が冷え過ぎて働きが悪くなった状態」をあらわします。冷たい飲食物や生ものをとり過ぎる人に多く見られます。通常は冷たい物をとっても体の熱で温められますが、体の温める機能（代謝）を超える量を摂取することで胃寒となるのです。

胃寒になると胃の筋肉が痙攣して胃痛が起こるほか、下痢や吐き気、嘔吐やゲップなどの症状が起きやすくなります。居眠りをすると大量の水っぽい唾液が出たり、体全体がむくんだりします。

胃寒を起こしやすい人は、筋肉量不足で基礎代謝でつくられる熱よりも体液量が多く、体の熱が冷めやすい体質です。体を動かすことを好みますが、活動した分だけ冷たい物を補給する傾向にあります。夜間にしっかり寝ないと体が冷え、胃寒が起こりやすくなるのも特徴です。

冷たい飲食物のほか胃を冷やす原因としては、体を温めるタンパク質の不足や、運動不足による体温の低下などがあります。さらに、ストレスの影響も見逃せません。プレッシャーによって胃に回るはずの血液が不足すると、血流の悪化から冷えが生じることも。自律神経の乱れが誘発されれば、過敏性腸症候群を引き起こすこともあります。

胃寒の対策は胃を温めることが基本です。白湯やスパイスを使った料理のほか、入浴で体温を高めることも有効となります。

胃が冷えるストレス胃

こんな症状に注意

● 吐き気

● 嘔吐

● 居眠り中に大量の唾液

● ゲップ

● 下痢

● 過敏性腸症候群

胃が冷える原因

冷たい物の過剰摂取、ストレスによる血流悪化、体温が低い、運動不足などが原因で起こります。偏った食生活で食物繊維が不足することで、腸内環境が悪化→腸内に老廃物がたまる→血行不良→冷えにつながります。

胃を温める方法

温かい食べ物や飲み物を意識し、外からも温めるようにするのがポイント。ネバネバ食材で粘膜を保護するのも◎。

あたたかい物、スパイスをとる ・ローリエ白湯

・唐辛子

・アルコールなら赤ワイン 水分を排出する物を食べる ・しょうが

・ねぎ

・かぼちゃ お腹まわりをあたためる ・腹巻

・カイロ

