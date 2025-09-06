大谷翔平 次回登板は9日本拠・ロッキーズ戦 体調面について「胸の痛みや疲労にまだ対処している最中」



＜2025年9月4日（日本時間5日）ピッツバーグ・パイレーツ 対 ロサンゼルス・ドジャース ＠PNCパーク＞

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平は、敵地ピッツバーグで行われたパイレーツとの3連戦最終戦に「1番・指名打者」で出場したが、3打数無安打1四球2三振に終わり、打率は.279へと下がった。

チームも3対5で敗れ、ナ・リーグ中地区最下位のパイレーツ相手に痛恨の3連敗を喫した。

試合は2度のサイ・ヤング賞投手スネルと、昨年の新人王スキーンズが先発。

大谷は初回、スキーンズの98.8マイルの直球に空振り三振。3回には2死二塁で四球を選んだが得点にはつながらず、6回の第3打席も直球に空振り三振。

8回は救援左腕シスクのスイーパーを打ち上げ二飛に倒れ、この日は見せ場を作れなかった。

打線も好機で一本が出ず、9回に3点を返す粘りを見せたものの追撃は及ばなかった。

スネルは5回5失点で降板し、チームは78勝62敗。試合のなかったパドレスとの差は2ゲームに縮まり、優勝マジックは消滅した。

ロバーツ監督は、大谷の次回登板について「月曜日のロサンゼルスでの試合で登板する」と明言。

体調面について「胸の痛みや疲労にまだ対処している最中。少しでも余裕を持たせ、5イニングを投げるために最善の準備を整えさせたい」と説明した。指名打者としての出場は継続する方針も示した。

さらに山本由伸については「土曜日の試合に登板する」と語り、日曜はカーショーを通常の間隔で起用する考えを明かした。





