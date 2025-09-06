【はさむだけ】ナス餃子

料理をしていて「包むのが面倒」「形が崩れてしまう」と感じたことはありませんか？ そんな悩みを解決するのが「包まない」レシピです。包む作業を省くことで、時短になり失敗も少なく、カロリーも控えめに。餃子やオムライスなど人気料理を8つご紹介します。■時短が叶う。定番料理の「包まない」レシピ3選肉ダネをナスではさむ手軽な餃子。皮が破れないので小さな子どもと一緒に作るときも安心です。肉汁を吸ったナスは旨みたっぷりで、あっさり味ながら食卓の主役になります。ヘルシーで糖質控えめなのもうれしいポイント。







【材料】（2人分）



ナス 2本

塩 小さじ 1

水 200ml

豚ひき肉 80g

<調味料>

しょうゆ 小さじ 1/2

酒 小さじ 1/2

ゴマ油 小さじ 1/2

砂糖 小さじ 1/4

ショウガ汁 1/4片分

キャベツ 80g

ニラ 1/6束

塩 少々

白ネギ 1/6本

片栗粉 適量

ゴマ油 大さじ 1

<つけダレ>

酢 大さじ 1

しょうゆ 大さじ 1

ラー油 適量



【下準備】



1、キャベツはみじん切り、ニラは小口切りにして塩をもみ込み、しんなりしたら水気を絞る。



2、白ネギはみじん切りにする。



3、ナスはヘタを切り落として縦に厚さ3mmに切る。



4、ボウルに塩と水を合わせ、ナスをつけ、しんなりさせてキッチンペーパーで水気を絞る。







【作り方】



1、ボウルに豚ひき肉、＜調味料＞の材料を加え、粘りが出るまでよく混ぜ合わせ、キャベツ、ニラ、白ネギを加え、混ぜ合わせる。







2、ナスの片面に薄く片栗粉を振り、その面の半分に(1)をのせ、二つ折りにして形を整える。







3、フライパンにゴマ油を熱し、(2)を並べ、焼き色がついたらひっくり返し、蓋をして蒸し焼きにする。







4、器に盛り、＜つけダレ＞の材料を添える。







【のせるだけ】フライパンで作る！ 包まないふわふわゴマあんまん







【材料】（4個分）



<生地>

薄力粉 50g

強力粉 50g

ベーキングパウダー 3g

砂糖 大さじ 1

塩 少々

ぬるま湯 80~90ml

こしあん 60g

練り黒ゴマ 小さじ 1

黒ゴマ 少々



【下準備】



1、こしあんと練り黒ゴマを混ぜ合わせる。プリンカップにアルミカップを入れる。



こしあんがゆるい場合は鍋に入れて火にかけ、水分を飛ばして下さい。練り黒ゴマは下の沈殿しているかたい部分を使用して下さい。







【作り方】



1、ボウルに＜生地＞の材料を入れて泡立て器でグルグル混ぜ、ぬるま湯を加えてひとまとまりにする。







2、アルミカップに4等分にしたこしあんをのせ、上に＜生地＞をのせて黒ゴマを飾る。湯気の上がった蒸し器または深めのフライパンで10分蒸す。







【混ぜるだけ】包まないいなり寿司







【材料】（1人分）



ご飯 茶碗 2杯分

ちらし寿司の素(市販品) 60g

油揚げ(味付けいなり用) 2枚

もみのり 少々

甘酢ショウガ 適量



【作り方】



1、油揚げは1cm角に切って、ご飯とちらし寿司の素と一緒に混ぜる。お弁当箱に詰めてもみのりを散らし、甘酢ショウガを添える。







【このレシピのポイント・コツ】



油揚げに包む手間をカット。前日に残った酢飯などを使ってもOK。



ごはん、おかずはよく冷ましてからフタをしましょう。



あんまんを手作りするとなると、生地を伸ばしてあんを包むなど手間がかかります。こちらのレシピは生地をあんの上にのせて蒸すだけなので、手作りでも失敗知らず。生地はボウルで混ぜるだけの簡単工程で、ふんわり甘い仕上がりに。抹茶あんやピザまんなど、アレンジ自在でおやつや軽食にぴったりです。甘辛く煮た油揚げをちらし寿司に混ぜるだけで、見た目はちらし寿司、味はしっかりいなり寿司の新感覚。包む手間がなく、あっという間に完成しますよ。油揚げのだしが酢飯にしみて、食べ応えも抜群です。お弁当にも重宝します。■おもてなしにも！ 包まない「中華」レシピ2選シュウマイを皮に包むのが難しいと感じる方におすすめなのが、華シュウマイです。丸めた肉ダネに細切りにしたシュウマイの皮をつけるだけで、見た目が華やかになり映えます。包むよりも手軽なので、ホームパーティーにも最適。シュウマイの皮が剥がれないよう、軽く押さえるのがコツです。ひき肉入りのスープにワンタンの皮を入れるだけの、スピードレシピです。鶏ひき肉の旨みがワンタンの皮にしっかりしみ込んで、とてもおいしく仕上がります。ワンタンの皮を多めに入れると麺代わりになり、主食にもぴったり。具材を変えればアレンジ無限大です。キノコや根菜など旬の野菜で作ってみてくださいね。■簡単！ 包まない「洋風」レシピ3選具だくさんのオムレツは、包むと破れがち。オープンオムレツなら、カラフルな見た目をそのまま楽しめます。ジャガイモをあらかじめ茹でておけば、火の通りが均一に。ピザ用チーズをトッピングして焼くと香ばしさとボリュームがアップして、朝食やランチにも活躍しますよ。とろとろの半熟卵で作ったオムライスは、子どもが喜ぶ王道メニュー。ケチャップライスをドーム型に整えてから卵をのせると、ふわとろ卵が全体を覆い、見栄え良く完成します。卵液に溶かしバターを加えるので、コクと香りが格段にアップ。ふんわり卵とケチャップライスの相性抜群です。マカロニグラタンとコロッケの良いとこ取りができる一品は、食べ応え満点。クリーミーなソースに、カリカリのパン粉をのせて焼くのがおいしさの秘訣です。揚げないので後片付けもラクなのが魅力。カニ風味かまぼこの代わりに、ハムやソーセージでアレンジしても◎です。■包まないレシピで料理のハードルをグッと下げよう包むのが面倒で諦めていた料理も、「包まない○○」なら手軽に挑戦できます。はさむだけ、のせるだけで作れるレシピが揃っているので、忙しい日でも無理なく食卓を賑やかに。揚げずに作るグラタンコロッケやナス餃子のように、カロリー控えめでヘルシーな一品も簡単です。今日の夕食やお弁当、おもてなし料理に大活躍します。気になるレシピからぜひ試して、新しい料理の楽しみ方を広げてみてくださいね。(ともみ)