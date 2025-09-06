結婚願望を持つたんぽぽ・川村エミコ（45）が婚活に挑戦。辛口アドバイザーの元で婚活コーデに変える大変身を果たし、みちょぱが「これはすごい」と驚愕した。

【映像】婚活コーデで大変身した川村のビフォーアフター

9月5日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たち シーズン2』#1が放送スタート。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くすトークバラエティ。MCはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒー。ゲストはみちょぱこと池田美優。

今回はたんぽぽ・川村エミコ（45）の婚活に密着。川村はこの日、辛口指導が話題の婚活アドバイザー・植草美幸さんのカウンセリングを受けた。

植草さんは「メイクしてるんですか？」と川村に質問。川村が「はい、薄く…」と答えると、「ほぼノーメイク。絶対ダメ。婚活メイクにしないと」とバッサリ。ヒコロヒーは「そんなんも言われんねや（笑）」と苦笑した。

続いて、娘のれいあさんが婚活ファッションをアドバイス。「丈が短い方がいい。膝丈くらいがベスト」とスカートのサイズ感を語り、植草さんも「（肌を出しても）全然平気」「結婚となると夜一緒に寝たりする。男性は（女性の）体型をイメージしたいんですよ」と説得力を込めた。

植草さん母娘は川村自慢のHカップを活かしたフェミニンコーデを提案。「素敵！」「可愛い」と声を上げ、みちょぱも「これはすごいね！」と驚愕。植草さんは「シンデレラみたいでしょ」と川村に自信を持たせた。

今回、川村は軽食を食べながら一度に大勢と出会える婚活パーティーに参加。果たして結果は？