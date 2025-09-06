10月10日よりTBS系で放送がスタートする、波瑠と川栄李奈がW主演を務める金曜ドラマ『フェイクマミー』のポスタービジュアルが公開された。

本作は、次世代を担う脚本家の発掘・育成を目的としたプロジェクト「TBS NEXT WRITERS CHALLENGE」の第1回で大賞を受賞した園村三の『フェイク・マミー』をドラマ化するファミリークライムエンターテインメント。正反対の人生を歩んできた2人の女性が、子どもの未来のために“母親のなりすまし”という禁断の契約を結ぶ。

W主演を務める波瑠と川栄のほか、向井康二（Snow Man）、中村蒼、池村碧彩、田中みな実、笠松将、野呂佳代、橋本マナミ、中田クルミが出演する。

公開されたポスタービジュアルには、東大卒だが無職の薫（波瑠）と、元ヤンだがベンチャー企業社長の茉海恵（川栄李奈）という、正反対の人生を歩む2人の姿が、ブルーとピンクの対となるカラーで表現されている。そんな2人が中央で固く握った拳を突き出し、今後立ちはだかる様々なしがらみや困難をガラスという形で表現することで、いろは（池村碧彩）のために“母”として共闘し、打ち破ろうとしている様子を描いている。

“フェイクマミー（ニセママ）”契約に巻き込まれていく黒木竜馬（向井康二）といろはの姿も。竜馬は、薫と茉海恵に振り回されながらも2人に寄り添うために向かっているようなポーズで、いろはは“ママが2人”という秘密の関係をどこか楽しんでいるような様子だ。

キャッチコピーとして、子どものために“母”の定義を超えた“フェイクマミー（ニセママ）”契約を結ぶ薫と茉海恵の強い決意、覚悟を表現した「この子のためなら、“母”の定義だって壊してやる」が添えられている。

ポスタービジュアルのデザインを手がけた永瀬由衣は、「作品と一緒に楽しんでいただけるようなポスターに仕上げました」とコメントを寄せている。

【永瀬由衣（Baby Octopus Inc.）（デザイナー）コメント】正反対の女性二人が共闘していくさまを、ブルーとピンクのグラデーションの背景を用いて正反対さを出しつつ、乗り越えるべき同じ壁を共に破壊していく様子をガラスで表現しました。巻き込まれていく竜馬、二人の秘密の関係を表すいろはも物語の世界観を広げています。今はヒビだらけの壁、最後には完全に破壊することができるのか・・・！という気持ちで、作品と一緒に楽しんでいただけるようなポスターに仕上げました。（文＝リアルサウンド編集部）