

不在がちな姉の代わりに、妹が住んでいたというマンションに異変が起こっていた（写真：「イーブイ片付けチャンネル」より）

大阪府内に住む20代の女性が久しぶりに自宅へ帰ると、そこは膨大なゴミが玄関先まであふれかえる「ゴミ屋敷」になっていた。この部屋に一体、何があったのか。

本連載では、さまざまな事情を抱え「ゴミ屋敷」となってしまった家に暮らす人たちの“孤独”と、片付けの先に見いだした“希望”に焦点をあてる。

YouTube「イーブイ片付けチャンネル」で多くの事例を配信するゴミ屋敷清掃・不用品回収の専門業者「イーブイ」（大阪府）代表の二見文直氏に、家族がゴミ屋敷の問題に直面したとき、どう向き合うべきかを聞いた。

寝る場所もないゴミ屋敷

大阪府内にある1Kのマンション。玄関のドアを開けると、靴を置くスペースすらないほどに、ゴミが壁のように積み上がっていた。書類や本が入った段ボール箱が今にも崩れ落ちそうな状態で置かれている。

玄関の右手にある洗面台は、脱ぎ捨てられた衣類で完全に埋まり、手を洗うことすらできない。キッチンも同様だ。調理スペースからシンクの中まで、洗っていない食器、食べ終えた弁当の空き容器、空のペットボトル、空き缶、そして食べ残しが山となり、異臭を放っている。

床はパンパンに膨れ上がった大きなゴミ袋で埋め尽くされ、奥の部屋へ進むにはそんなゴミの上を歩いていくしかない。



1Kの部屋の中は、足の踏み場がないほどゴミまみれになっていた（写真：「イーブイ片付けチャンネル」より）

主な生活スペースだった奥の洋室も状況は同じだった。部屋の大半を占めるのは、コンビニ弁当や総菜、カップ麺の容器が詰め込まれたゴミ袋の山だ。中身を見ると、紙ゴミ、プラスチック、ペットボトルなどが分別されずに混在している。

ベッドの上には、人の胸の高さにまでゴミ袋が積み上げられており、寝る場所はどこにも見当たらなかった。

作業スタッフがベッド上のゴミを片付け、マットレスをめくると、その下からも大量のゴミがあふれ出てきた。

ファストフード店の包み紙、潰れたペットボトル、カップ麺の容器……。散らかり始めた初期にゴミをベッドの下に隠していたのか、あるいはゴミの置き場がなくなり、最後のスペースとして押し込んでしまったのだろうか。



ベッドの上には弁当のゴミが散乱している（写真：「イーブイ片付けチャンネル」より）



ベッドの上のゴミを取り除き、マットレスが乗っていたすのこをめくると、その下にはさらにゴミが（写真：「イーブイ片付けチャンネル」より）

引っ越しを機に発覚した惨状

スタッフが作業を進める傍ら、今回の依頼主である姉に話を聞いた。彼女は20代半ばで医療関係の仕事に就いているという。この部屋の本来の契約者だ。

「この部屋には私が最初住んでたんですけど、3年ぐらい前からちょっと九州のほうで、親が体調を崩して。私は大阪と九州を行ったり来たりしていたので、この部屋を妹に任せて、別の所に住んでいたんです」

姉が九州の実家と大阪を行き来する生活を送る中で、20代前半の妹が代わりにこの部屋に住むようになった。しかし、姉が正式にこの部屋を引き払い、引っ越しを決めたとき、事態が発覚した。

「もうここを引っ越そうと思って妹に連絡したら、『ちょっと無理』って言われて。『なんで？』ってなるじゃないですか。それで部屋に来たらこの状態で……。ちょっとテンパっちゃって。ネットで調べたら、ここ（イーブイ）が出てきたので、片付けをお願いしようと思ったんです」（姉）



キッチンとその横にある洗面所もゴミであふれていた（写真：「イーブイ片付けチャンネル」より）

妹はなぜここまでゴミをためてしまったのか。姉にもその理由はわからないという。

「（妹は）そんな子でもなかったんですけど、なんかちょっとメンタルが弱くて、汚しちゃったのかなとは思うんですけど」

部屋に飾られたままの写真は、姉が住んでいた当時に飾っていたものだという。それ以外は基本的にすべて処分となる。

この日の作業スタッフは5名。現場は集合住宅でエレベーターは1基のみだ。ただ、姉がある程度の仕分けをしていたこともあり、当初2時間と見込まれていた作業時間は、大幅に短縮されそうなペースで進んでいった。



姉は妹の異変に気づかず、ただただ驚くばかりだった（写真：「イーブイ片付けチャンネル」より）



ゴミの山になったキッチンには、料理をしていた痕跡が残っていた（写真：「イーブイ片付けチャンネル」より）

またゴミ屋敷に戻ってしまう住人たち

作業開始からわずか30分で床が見え始め、1時間30分もすると、あっと言う間に部屋の中は空となった。ゴミ屋敷になってから長くても3年。床や壁のダメージはほとんどないようだ。本来の部屋の姿を取り戻した空間を見て、依頼主は安堵の表情を浮かべる。

「本当にうれしいです。よかった。このまま無事引っ越しできます。ありがとうございました。怒ることはないので、『何かあったらすぐ連絡してほしい』って妹には伝えます。心配なので」

今回のように、住んでいる本人の気持ちの変化ではなく、外的要因によって片付けざるをえなくなった場合、ゴミ屋敷が再発する可能性は高いのだろうか。イーブイ代表の二見文直氏が指摘する。

「住人が自分で片付けを決意していない場合、またゴミ屋敷になってしまう可能性は高いです。本人が片付けを“受動的”に行っているか、“能動的”に行っているか。やはり能動的でない場合、きれいに片付けたとしてもまた同じような状態に戻ってしまうことが多いです」



クローゼットの中は整理したようだが、部屋一面にゴミが積まれている。スタッフはまずゴミを仕分けるところから始めた（写真：「イーブイ片付けチャンネル」より）



5人のスタッフで仕分けと搬出を行っていく（写真：「イーブイ片付けチャンネル」より）

2〜3回繰り返すうちは、今回のようにきょうだいや親族が費用を負担したり、片付けを手伝ったりすることもある。しかし、それ以降は「もう面倒を見きれない」と実家に帰されてしまうケースも少なくないという。二見氏は過去の事例を挙げる。

「親が2回分の片付け費用を支払っていた20代女性の現場がありました。しかし、3回目になると、母親は『もうお父さんに相談できない』と。お母さん自身には全額負担できるだけのお金は残っていません。娘さんはそもそも母親に何十万円も借金をしていて、クレジットカードの返済もたびたび親が立て替えていたそうです。看護師でしたが、ストレスからかブランド品のショッピングがやめられないということでした」



片付けから30分ほどで床が見え始めてきた（写真：「イーブイ片付けチャンネル」より）



きれいになった部屋を見て喜ぶ依頼主（写真：「イーブイ片付けチャンネル」より）

親は子どもをどこまで援助するべきか



このような状況に陥ったとき、親はどうすべきなのか。二見氏は自身の経験を交えて語る。

「私も19歳のときにクレジットカードの返済が滞った経験があります。何度か母に立て替えてもらいましたが、あるとき『あんたもうこれで最後な』と援助をきっぱり断られたんです。

それまでは、『また親が何とかしてくれるんじゃないか』と心のどこかで甘えていましたが、そのひと言で意識が変わり、自分で何とかするしかないと思うようになったんです」

前出の看護師の母親は、「子どもが自殺でもしたら大変なので助けざるをえない」と話していたという。子を想う親心としては当然の感情ともいえる。しかし、時には、見放す勇気も必要なのかもしれない。



キッチンもすっかり元の姿を取り戻した（写真：「イーブイ片付けチャンネル」より）



人が入れる状態ではなかった洗面所や浴室もすっかり何もなくなった（写真：「イーブイ片付けチャンネル」より）

（國友 公司 ： ルポライター）