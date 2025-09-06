10月16日より放送がスタートするMBSドラマ特区『死ぬまでバズってろ！！』の主演を与田祐希が務めることが決定した。

ふせでぃによる同名漫画をドラマ化する本作は、現代のSNS社会を舞台に描くインターネットサスペンス。『日本一の最低男 ※私の家族はニセモノだった』（フジテレビ系）などの政池洋佑らが脚本を手がけ、『青野くんに触りたいから死にたい』（WOWOW）などの戸塚寛人らが監督を務める。

パスタ屋でアルバイトをしながら生計をたてる26歳フリーターの浅野加菜子（与田祐希）。彼女の人生は、偶然撮影したひき逃げ事故の動画がSNSで大バズりしたことで、一夜にして激変する。鳴りやまない賞賛と“いいね”の通知、リポストの数々。メディアに取り扱われ、初めて味わう快感に溺れた加菜子は、より過激な“正義”を振りかざす告発系インフルエンサー・タパ子へと変貌。バズるためなら手段を選ばないその行動は、彼女の倫理観を少しずつ麻痺させていく。しかし、行き過ぎた正義は新たな憎悪を生み、いつしか彼女は匿名の中傷や批判に晒されるようになり、気づけばタパ子自身が恐ろしい復讐劇の渦中に……。

乃木坂46を卒業後初の連続ドラマ出演となる与田が演じるのは、普段はアルバイトで生計を立てているが、偶然撮影した飲酒ひき逃げ事故の動画がSNSで大バズりしたことで、告発系インフルエンサーへと変貌していくタパ子こと浅野加菜子。あわせて公開された原作コラボビジュアルでは、役に合わせて髪を明るく染めた与田が、露出度が髙い衣装を着こなし、クールさと無邪気さを兼ね備えた表情を見せている。監督も「意外性がありながらも役にピッタリで、この人が演じる加菜子を見るのが楽しい！」と絶賛のコメントを寄せている。

与田は出演に際し、「私自身も一つ殻を破って、タパ子の魅力を丁寧に演じたいと思います！」と意気込みを語っている。

コメント与田祐希（浅野加菜子／タパ子役）

底辺からのし上がっていくストーリーには、人間の欲や弱さがリアルに描かれていて、でもそこにタパ子の可愛さもあって、すごく人間味のある作品だと感じました。タパ子はこれまで演じたことのないタイプのキャラクターで少し不安もありましたが、そのぶん新鮮で、楽しみながら挑戦できそうです。私自身も一つ殻を破って、タパ子の魅力を丁寧に演じたいと思います！

政池洋佑（脚本）スマホひとつで、人生は一夜にして激変する。この物語は、そんな“もしも”を描いた現代バズ活劇です。主人公・加菜子のぶっ飛んだ行動に笑って、時々ヒヤッとして、でもどこか共感してしまうはず。最強にパワフルな原作の素晴らしさを、最大限生かすべく、脚色しました。主演は、与田祐希さん！！！ 加菜子役に、ぴったり過ぎるし、超豪華！！！SNS時代を生きる全ての人に刺さるストーリーになっています。

戸塚寛人（監督）原作を読んだ時、主人公の加菜子の魅力に凄く惹かれました。加菜子がSNS上でどの様にバズっていくのか目が離せず、直面する話や問題もタイムリーな話題で物語の世界にグッと引き込まれました。加菜子役の与田祐希さんと一緒にスタッフ一同、今の世の中にバズる作品をお届けできるように全力で挑むので、是非ご覧いただけるとうれしいです。

ふせでぃ（原作）（文＝リアルサウンド編集部）