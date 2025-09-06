肥満や肌荒れ、慢性的な頭痛や疲れ……これらの身体の不調を抱えている場合、原因のひとつは腸内環境の悪化にあるかもしれない。そんな人はぜひ、腸内環境を整える「腸活」を始めてみよう。YouTube『胃と腸の健康解説 内視鏡チャンネル』でも発信している医師が、最新の腸活事情をわかりやすく解説する。※本稿は、平島徹朗・秋山祖久著『胃と腸のプロが図解で徹底解説 腸漏れ解決とたんぱく質で最新腸活！』（扶桑社）の一部を抜粋・編集したものです。

最新の「腸活」を学んで

常識をアップデートしよう

「腸活」は、日進月歩で更新されています。その分、腸活の迷子になっている人も多いといいます。

たとえば、腸活の先駆けとして1990年代には「生きたビフィズス菌を摂ること」が一般的でしたが、現在の「腸活」のトレンドは「死んだ乳酸菌で良いのでたくさん摂ること」です。しかも補うのではなく、腸内で増やすのが当たり前になりつつあります。

つまり、あなたがやっている「腸活」は古い可能性があります。下のイラストのように、体のさまざまな不調が腸と関係していることはご存じですか？「こんな症状まで腸に関係しているの？」と驚いたあなた！これから最新の「腸活」を学んで常識をアップデートしていきましょう。

そのためには、まずはあなたの腸の状態を知ることからはじめましょう。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）