読者が思わず「尊い！」と叫ぶ!?まじめな女子高生が学校をサボり電車で知らない町へ行った話が温かい!!【作者に聞く】
それはちょっとした出来心からだった。目立たず教室のすみっこにいるようなまじめな女子高生が、いつも降りる駅を乗り過ごし、その先の知らない駅で下車。学校をさぼる度胸なんて持ち合わせていないはずだったのに、なぜか海が見える知らない町を歩いていた。
作品を読んだ人たちからは「めっちゃエモい」「尊い！」「すげぇー！いい話だァ〜！」と絶賛の声が届いた。「ひと駅先でさえ、なかなか行けないせわしい日々ですからね。こういう日があってもいいと思います」という温かい声も。本作の作者は湊月(@mizunashi1025)さん。大学在学中に、女子向け少年漫画雑誌の月例賞で銅賞を受賞したものの、その際はデビューには至らず。社会人になってウェブ漫画にシフトし、ダメ元で描いた原稿をGANMA!(コミックスマート)に送ったところ、担当編集がついてデビュー作「氷のような夏は恋に溶ける」の連載が開始。「氷のような夏は恋に溶ける」は、電子書籍としても刊行されており、2024年2月に最終巻の5巻が発売された。そんな湊月さんに本作「知らない駅に降りてみた話」についての制作秘話を聞いてみた。
夏らしいさわやかさが漂う本作「知らない駅に降りてみた話」。作者の湊月さん自身も、高校時代は電車通学をしていたそうだ。電車の揺れと朝の眠気が重なり合う心地よさのなかで、景色を眺めながら「ほんの少し日常から外れるのも楽しそうだな」と思ったものの、実際には踏み出す勇気がなく、実現できなかったと振り返る。
「知らない駅に降りてみた話」の見どころについて、湊月さんは「誰でも一度は経験したのでは？という共感ポイントを目線キャラである女の子に詰め込んでいます」と話す。具体的には、通勤・通学ラッシュを過ぎると電車の本数が減ってしまうことや、駅の表札や道の看板、建物などを意外と見ていないこと。さらに、いざ思い出そうとしても肝心な部分が曖昧になってしまう現象や、かつてスマホの通信制限によって動作が極端に遅くなり不便だったことなどを挙げ、「『そんなこともあったなあ』と感じてもらえたらうれしいです」と明かす。
また、登場人物 2人はどちらも学校に遅刻している設定だが、それを肯定したいわけでも否定したいわけでもなかったため、セリフ選びにはかなり悩んだという。それでも「読む人の心がスッと軽くなるような言葉があるといいな」と考え、後半に登場する男の子のセリフにはそうした想いを少し込めたと教えてくれた。
舞台モデルになった駅や町は2か所ほどあるものの、湊月さん自身はまだ訪れたことがないという。そのため、「自分のなかにある海の見える町のイメージを描いた景色がほとんどです」と話す。なかでも8ページの最初の風景は、湊月さんがずっと描きたかった景色だそう。ぜひ、そのこだわりの風景をチェックしてみてほしい。
取材協力：湊月(@mizunashi1025)
