りそな銀行、埼玉りそな銀行、みなと銀行は、「りそなデビットカード（Visa）」が9月4日から「Apple Pay」への対応を開始したことを記念し、最大1000円が当たるキャンペーンを開始した。期間は10月31日まで。



●総額500万円を山分け、最大1000円当たる！



エントリーの上、キャンペーン期間中にりそなデビットカード（Visa）をApple Payに設定して、同カードを合計5000円以上利用すると、抽選で総額500万円が山分けで当たる。進呈上限は1人1000円。



りそなデビットカード（Visa）は、「りそなグループアプリ」または「Apple Wallet」から設定すると、iPhoneやApple Watchでタッチ決済やオンライン決済が可能になる。ポイント還元率は月会費700円の「りそなデビットカード<プレミアム>」が2％、年会費無料の「りそなデビットカード」が0.5％。