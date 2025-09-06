フランスがエムバペの、イタリアは昨季セリエA得点王のゴールなどで完封勝利。クロアチアはFIFAランク141位の伏兵に１−０と苦戦【W杯欧州予選／９月５日全10試合結果】
北中米ワールドカップのヨーロッパ予選、現地時間９月５日に開催されたのは計10試合だった。
４戦全勝でノルウェーが首位に立つグループIでは、イタリアがガットゥーゾ監督の初陣でエストニアに５−０と快勝した。前半こそスコアレスだったが、58分にケーンがヘッドで決めた先制弾を皮切りにゴールラッシュ。24−25シーズンのセリエA得点王のレテギが２得点と終わってみれば一方的な展開だった。
同組ではイスラエルがアウェーでモルドバを４−０と一蹴。このグループはすでにノルウェー、イスラエル、イタリアの争いになった印象で、次節のイスラエル対イタリアの結果が大きなポイントになるだろう。
グループDで今予選初戦となったフランスはアウェーでウクライナと対戦。10分に綺麗な崩しからオリーセの左足弾で先制すると、終盤の82分に絵の描いたようなカウンターからエムバペの見事な個人技での追加点で引き離し、白星を掴んだ。
次節、フランスはアゼルバイジャンを５−０と下したアイスランドと戦う。この一戦をモノにできれば、首位通過へグッと近づくはずだ。
苦戦を強いられたのは、グループLのクロアチア。FIFAランク141位（７月22日現在）でワールドカップ本大会未出場の“伏兵”フェロー諸島に１−０と思うようにゴールを重ねられなかった。９月５日開催の結果とグループの順位表は以下のとおりだ。
グループB
1位 スイス 勝点３／１勝０分０敗／４得点・０失点
2位 スウェーデン 勝点１／０勝１分０敗／２得点・２失点
3位 スロベニア 勝点１／０勝１分０敗／２得点・２失点
4位 コソボ 勝点０／０勝０分１敗／０得点・４失点
９月５日（左側がホーム。以下同）
スロベニア ２−２ スウェーデン
スイス ４−０ コソボ
９月８日
コソボ − スウェーデン
スイス − スロベニア
グループC
1位 ギリシャ 勝点３／１勝０分０敗／５得点・１失点
2位 デンマーク 勝点１／０勝０分０敗／０得点・０失点
3位 スコットランド 勝点１／０勝０分０敗／０得点・０失点
4位 ベラルーシ 勝点０／０勝０分１敗／１得点・５失点
９月５日
ギリシャ ５−１ ベラルーシ
デンマーク ０−０ スコットランド
９月８日
ベラルーシ − スコットランド
ギリシャ − デンマーク
グループD
1位 アイスランド 勝点３／１勝０分０敗／５得点・０失点
2位 フランス 勝点３／１勝０分０敗／２得点・０失点
3位 ウクライナ 勝点０／０勝０分１敗／０得点・２失点
4位 アゼルバイジャン 勝点０／０勝０分１敗／０得点・５失点
９月５日
アイスランド ５−０ アゼルバイジャン
ウクライナ ０−２ フランス
９月９日
アゼルバイジャン − ウクライナ
フランス − アイスランド
グループI
1位 ノルウェー 勝点12／４勝０分０敗／13得点・２失点
2位 イスラエル 勝点９／３勝０分１敗／11得点・６失点
3位 イタリア 勝点６／２勝０分１敗／７得点・３失点
4位 エストニア 勝点３／１勝０分４敗／５得点・13失点
5位 モルドバ 勝点０／０勝０分４敗／２得点・14失点
９月５日
モルドバ ０−４ イスラエル
イタリア ５−０ エストニア
９月８日
イスラエル − イタリア
ノルウェー − モルドバ
グループL
1位 チェコ 勝点12／４勝０分１敗／11得点・6失点
2位 クロアチア 勝点９／３勝０分０敗／13得点・1失点
3位 モンテネグロ 勝点６／２勝０分２敗／４得点・５失点
4位 フェロー諸島 勝点３／１勝０分３敗／３得点・５失点
5位 ジブラルタル 勝点０／０勝０分４敗／２得点・16失点
９月５日
フェロー諸島 ０−１ クロアチア
モンテネグロ ０−２ チェコ
９月８日
ジブラルタル − フェロー諸島
クロアチア − モンテネグロ
【勝ち上がり条件】
・ホーム&アウェー方式で戦う12グループの各１位が本大会出場。
・各組２位の12チームにUEFAネーションズリーグ成績上位4チームを加えた16か国がプレーオフに進出。そこから４グループに分かれ、トーナメント方式でそれぞれ勝ち上がった４か国が本大会出場。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」TOP20を一挙紹介
４戦全勝でノルウェーが首位に立つグループIでは、イタリアがガットゥーゾ監督の初陣でエストニアに５−０と快勝した。前半こそスコアレスだったが、58分にケーンがヘッドで決めた先制弾を皮切りにゴールラッシュ。24−25シーズンのセリエA得点王のレテギが２得点と終わってみれば一方的な展開だった。
グループDで今予選初戦となったフランスはアウェーでウクライナと対戦。10分に綺麗な崩しからオリーセの左足弾で先制すると、終盤の82分に絵の描いたようなカウンターからエムバペの見事な個人技での追加点で引き離し、白星を掴んだ。
次節、フランスはアゼルバイジャンを５−０と下したアイスランドと戦う。この一戦をモノにできれば、首位通過へグッと近づくはずだ。
苦戦を強いられたのは、グループLのクロアチア。FIFAランク141位（７月22日現在）でワールドカップ本大会未出場の“伏兵”フェロー諸島に１−０と思うようにゴールを重ねられなかった。９月５日開催の結果とグループの順位表は以下のとおりだ。
グループB
1位 スイス 勝点３／１勝０分０敗／４得点・０失点
2位 スウェーデン 勝点１／０勝１分０敗／２得点・２失点
3位 スロベニア 勝点１／０勝１分０敗／２得点・２失点
4位 コソボ 勝点０／０勝０分１敗／０得点・４失点
９月５日（左側がホーム。以下同）
スロベニア ２−２ スウェーデン
スイス ４−０ コソボ
９月８日
コソボ − スウェーデン
スイス − スロベニア
グループC
1位 ギリシャ 勝点３／１勝０分０敗／５得点・１失点
2位 デンマーク 勝点１／０勝０分０敗／０得点・０失点
3位 スコットランド 勝点１／０勝０分０敗／０得点・０失点
4位 ベラルーシ 勝点０／０勝０分１敗／１得点・５失点
９月５日
ギリシャ ５−１ ベラルーシ
デンマーク ０−０ スコットランド
９月８日
ベラルーシ − スコットランド
ギリシャ − デンマーク
グループD
1位 アイスランド 勝点３／１勝０分０敗／５得点・０失点
2位 フランス 勝点３／１勝０分０敗／２得点・０失点
3位 ウクライナ 勝点０／０勝０分１敗／０得点・２失点
4位 アゼルバイジャン 勝点０／０勝０分１敗／０得点・５失点
９月５日
アイスランド ５−０ アゼルバイジャン
ウクライナ ０−２ フランス
９月９日
アゼルバイジャン − ウクライナ
フランス − アイスランド
グループI
1位 ノルウェー 勝点12／４勝０分０敗／13得点・２失点
2位 イスラエル 勝点９／３勝０分１敗／11得点・６失点
3位 イタリア 勝点６／２勝０分１敗／７得点・３失点
4位 エストニア 勝点３／１勝０分４敗／５得点・13失点
5位 モルドバ 勝点０／０勝０分４敗／２得点・14失点
９月５日
モルドバ ０−４ イスラエル
イタリア ５−０ エストニア
９月８日
イスラエル − イタリア
ノルウェー − モルドバ
グループL
1位 チェコ 勝点12／４勝０分１敗／11得点・6失点
2位 クロアチア 勝点９／３勝０分０敗／13得点・1失点
3位 モンテネグロ 勝点６／２勝０分２敗／４得点・５失点
4位 フェロー諸島 勝点３／１勝０分３敗／３得点・５失点
5位 ジブラルタル 勝点０／０勝０分４敗／２得点・16失点
９月５日
フェロー諸島 ０−１ クロアチア
モンテネグロ ０−２ チェコ
９月８日
ジブラルタル − フェロー諸島
クロアチア − モンテネグロ
【勝ち上がり条件】
・ホーム&アウェー方式で戦う12グループの各１位が本大会出場。
・各組２位の12チームにUEFAネーションズリーグ成績上位4チームを加えた16か国がプレーオフに進出。そこから４グループに分かれ、トーナメント方式でそれぞれ勝ち上がった４か国が本大会出場。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」TOP20を一挙紹介