「オオタニのような存在をサッカーでも」進化し続ける日本はW杯で優勝できるのか「ブラジルとの差は今が１番近い」【ブラジル人記者インタビュー】
チアゴ・ボンテンポ――。その名を目にしたことがあるサッカーファンは少なくないのではないだろうか。ブラジル出身でありながら流暢な日本語を操り、日本のサッカーを深く、愛情を持って分析する1985年11月生まれのジャーナリストだ。
今夏に広島で行なわれた、ジーコ氏主宰のチャリティマッチでの出会いをきっかけに、インタビューが実現。初回では、故郷についてや日本に興味を持った経緯などを伺ったなか、今回は日本代表の話題をたっぷりと掘り下げた（第２回／全３回）。
――◆――◆――
――日本サッカーを見始めたのはいつからですか？
「2010年からです。日本代表の試合は2011年のアジアカップから全て見ています。当初はブラジルからインターネットで見るのはすごく大変だったけど、なんとかあの手この手で。パンデミックの時は、ずっと家の中にいてYouTubeで90年代と2000年代の日本代表の試合もフルマッチで見て、どうやって進化したのか比べることができました。
私の目には、日本代表はいつも次の世代になると少し進化しているように映ります。徐々に徐々にレベルが上がっています。例えば90年代では日本のエースはカズ（三浦知良）でした。ですが、日本のエースでもヨーロッパで活躍できませんでした。そしてナカタ（中田英寿）がヨーロッパで大成功して、他の日本人選手の扉を開けましたね。
2000年代は、日本代表の良い選手がヨーロッパに行けるけど、成功できた選手はまだ少なかったです。でもホンダ（本田圭佑）とカガワ（香川真司）の世代で状況はだいぶ変わりました。ほとんどの日本代表選手がヨーロッパに渡り、そして現在は代表レベルではない選手もヨーロッパに行って、質だけでなく量も高まりましたね。
2000年代の世代が、90年代の『史上最強世代』と言われた世代を超えて、2010年の世代はそれを超えて、そして今の2020年の世代は前の世代を超えるかもしれません」
――どんどんどんどん強くなっているってことですね。
「ええ。クオリティも経験も増しています。前回のワールドカップで敗れた時は多くの選手が『まだ経験が足りない』『世界の経験が足りない』と口にしていましたね。今はたくさんの選手がすごく若い時からヨーロッパで経験を積めているし、世界のレベルにもっと近付けていると感じています」
――来年に北中米ワールドカップが開催されます。ずばり、日本代表はどこまで勝ち進むと思いますか？
「難しいですね。選手たちはみんな『優勝が目標』と言っているけど…ベスト16で敗退した前回のワールドカップより、もう少し、例えばベスト8とかになったら、それは良い成績だと思いますけどね。でも今の選手たちの考え方はすごく大事。次のワールドカップはまだ早いかもしれないけど、優勝するためには、今からその考え方がとても大事だと思います。
今の日本代表はベスト８やベスト４になってもおかしくない。ただ、優勝というと、それはまだ難しい。もちろん優勝してほしいですけどね。私はすでにブラジルの優勝を2回見届けました。次は日本が見たい。日本の優勝も見たいです」
――日本がワールドカップを制すために、現時点で足りない要素は何だと思いますか？
「ブラジルが初めてワールドカップで優勝した時はペレとガリンシャがいたんです。史上最強の２人の選手がね。日本がワールドカップで優勝するために足りないのは、ワールドクラスの選手だと思います。もちろん、日本のペレと日本のガリンシャを期待するのはちょっと無理だけど、たくさんの選手が育ち、将来的にはオオタニ（大谷翔平）のような存在をサッカーでも見てみたい」
――なるほど、「サッカー界の大谷翔平」は非常に分かりやすい例ですね。ちなみにブラジル国内では、大谷選手の知名度はどれほどなのでしょうか？
今夏に広島で行なわれた、ジーコ氏主宰のチャリティマッチでの出会いをきっかけに、インタビューが実現。初回では、故郷についてや日本に興味を持った経緯などを伺ったなか、今回は日本代表の話題をたっぷりと掘り下げた（第２回／全３回）。
――日本サッカーを見始めたのはいつからですか？
「2010年からです。日本代表の試合は2011年のアジアカップから全て見ています。当初はブラジルからインターネットで見るのはすごく大変だったけど、なんとかあの手この手で。パンデミックの時は、ずっと家の中にいてYouTubeで90年代と2000年代の日本代表の試合もフルマッチで見て、どうやって進化したのか比べることができました。
私の目には、日本代表はいつも次の世代になると少し進化しているように映ります。徐々に徐々にレベルが上がっています。例えば90年代では日本のエースはカズ（三浦知良）でした。ですが、日本のエースでもヨーロッパで活躍できませんでした。そしてナカタ（中田英寿）がヨーロッパで大成功して、他の日本人選手の扉を開けましたね。
2000年代は、日本代表の良い選手がヨーロッパに行けるけど、成功できた選手はまだ少なかったです。でもホンダ（本田圭佑）とカガワ（香川真司）の世代で状況はだいぶ変わりました。ほとんどの日本代表選手がヨーロッパに渡り、そして現在は代表レベルではない選手もヨーロッパに行って、質だけでなく量も高まりましたね。
2000年代の世代が、90年代の『史上最強世代』と言われた世代を超えて、2010年の世代はそれを超えて、そして今の2020年の世代は前の世代を超えるかもしれません」
――どんどんどんどん強くなっているってことですね。
「ええ。クオリティも経験も増しています。前回のワールドカップで敗れた時は多くの選手が『まだ経験が足りない』『世界の経験が足りない』と口にしていましたね。今はたくさんの選手がすごく若い時からヨーロッパで経験を積めているし、世界のレベルにもっと近付けていると感じています」
――来年に北中米ワールドカップが開催されます。ずばり、日本代表はどこまで勝ち進むと思いますか？
「難しいですね。選手たちはみんな『優勝が目標』と言っているけど…ベスト16で敗退した前回のワールドカップより、もう少し、例えばベスト8とかになったら、それは良い成績だと思いますけどね。でも今の選手たちの考え方はすごく大事。次のワールドカップはまだ早いかもしれないけど、優勝するためには、今からその考え方がとても大事だと思います。
今の日本代表はベスト８やベスト４になってもおかしくない。ただ、優勝というと、それはまだ難しい。もちろん優勝してほしいですけどね。私はすでにブラジルの優勝を2回見届けました。次は日本が見たい。日本の優勝も見たいです」
――日本がワールドカップを制すために、現時点で足りない要素は何だと思いますか？
「ブラジルが初めてワールドカップで優勝した時はペレとガリンシャがいたんです。史上最強の２人の選手がね。日本がワールドカップで優勝するために足りないのは、ワールドクラスの選手だと思います。もちろん、日本のペレと日本のガリンシャを期待するのはちょっと無理だけど、たくさんの選手が育ち、将来的にはオオタニ（大谷翔平）のような存在をサッカーでも見てみたい」
――なるほど、「サッカー界の大谷翔平」は非常に分かりやすい例ですね。ちなみにブラジル国内では、大谷選手の知名度はどれほどなのでしょうか？