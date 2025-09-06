「台風15号が発生しました」　ご飯を待つ親子猫が見せた奇跡の瞬間

台風15号は、我々が想像していた以上のかわいさで日本列島へ上陸していたようです。

ララちゃんとぷりんちゃんの親子猫の写真に、「この台風なら好き」「直撃されたい…」といった声が寄せられています。

■ 台風15号は想像以上の「かわいさ」で上陸

「台風15号が発生しました」というコメントとともにXに投稿されたのは、猫ちゃんたちの2ショット。母猫のララちゃんがぐるぐると首を回して、その横で息子猫のぷりんちゃんが真剣な表情を浮かべています。

ララちゃんの首の回転は元の顔が分からないレベルに高速で、カメラのレンズは残像しか捉えることができていません。そのためコメントにもある通り、まさに“台風”のような渦巻き状のビジュアルに。

そしてぷりんちゃんの、母とは対照的に落ち着いた表情は、投稿者さんいわく「実況中のよう」。まさに「台風15号が発生しました」のコメントがぴったりです。

投稿には「この台風なら好き」「直撃されたい…」「局地的ですね！」などと、ララちゃん台風を歓迎する声が続々と寄せられています。

■ ご飯待ちの一瞬が奇跡の写真に

投稿者さんによれば、この写真は、投稿者さんのお母さんが撮影したもの。撮影時、2匹はご飯の時間を待っているところだったようです。

普段から横に並んでご飯を待つ2匹。しかしこのときは珍しくララちゃんが体を丸めて高速回転を開始。一方のぷりんちゃんは冷静に真顔で待機していたため、こんな対照的な一瞬が生まれたのだとか。

そしてこの単体でもユニークな写真を、さらに面白くしているのが投稿者さんの一言。

通常、この状態になった猫ちゃんやワンちゃんは「〇〇ドリル」というように表現されることが多いですが、これを「台風」と表現したことで、2匹のかわいさが何倍にも引き立てられています。

写真を見た瞬間、投稿者さんは「台風の渦のようだ」と直感し、そのまま「台風15号」と命名したそう。

台風の“目”までくっきりと見えている、奇跡のようなこの写真。隣に立つぷりんちゃんの冷静な顔が「実況中継をするアナウンサー」のように見えたこともあり、投稿者さんは「とてもシュールで思わず笑ってしまいました」と話しています。お母さんも「これはなかなか撮れない1枚だね」と嬉しそうにしていたとのことです。

この台風なら、年に100回くらい発生してくれてもいいのになあ……。

＜記事化協力＞

「ぷりんちゃん𝕏」さん（@purinlala）

（ヨシクラミク）

