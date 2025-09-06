与田祐希、乃木坂46卒業後地上波ドラマ初出演！『死ぬまでバズってろ！！』主演に決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

与田祐希が、10月16日から放送スタートするMBSドラマ特区『死ぬまでバズってろ！！』にて、主人公・浅野加菜子を演じることが決定した。

■与田祐希が演じるのは告発系インフルエンサー

与田は、2025年2月に約8年半在籍した乃木坂46を卒業。インスタグラムのフォロワーは111万人を超え、老若男女多くの人からの人気を誇る。また、テレビ東京『量産型リコ シリーズ』では主人公を務めるなど俳優としても活躍中。今回、地上波連続ドラマへの出演はグループ卒業後初となる。

ドラマにて与田が演じるのは、普段はアルバイトで生計を立てているが、偶然撮影した飲酒轢き逃げ事故の動画がSNSで大バズりしたことで、告発系インフルエンサーへと変貌していく、SNS時代にピッタリなダークヒーロー。

「意外性がありながらも役にピッタリで、この人が演じる加菜子を見るのが楽しい！」と監督からも大絶賛。

役に合わせて髪を明るく染め、露出度が高い衣装も見事に着こなし、クールさと無邪気さを兼ね備えた表情で気合い十分。今までの与田のイメージをひっくり返すキャラクターに注目だ。

■ドラマ『死ぬまでバズってろ！！』あらすじ

パスタ屋でアルバイトをしながら生計を立てる26歳フリーターの浅野加菜子。彼女の人生は、偶然撮影した轢き逃げ事故の動画がSNSで大バズりしたことで、一夜にして激変する。

鳴りやまない賞賛と“いいね”の通知、リポストの数々。メディアに取り扱われ、初めて味わう快感に溺れた加菜子は、より過激な“正義”を振りかざす告発系インフルエンサー・タパ子へと変貌。バズるためなら手段を選ばないその行動は、彼女の倫理観を少しずつ麻痺させていく。しかし、行き過ぎた正義はあらたな憎悪を生み、いつしか彼女は匿名の中傷や批判に晒されるようになり、気づけばタパ子自身が恐ろしい復讐劇の渦中に…!?

■番組情報

MBSドラマ特区『死ぬまでバズってろ！！』

10/16（木）初回放送スタート

毎週木曜24:59～

※TVer、MBS動画イズムにて見逃し配信

※その他の放送情報は公式サイトまで

主演：与田祐希

監督：戸塚寛人、佃直樹

脚本：政池洋佑、木江恭、鶴田幸伸

(C)ふせでぃ／文藝春秋

(C)「死ぬまでバズってろ！！」製作委員会・MBS

