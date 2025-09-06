●個人と事業法人が買い越す一方、海外勢と信託銀は売り越す

　東証が4日に発表した8月第4週(25日～29日)の投資部門別売買動向(現物)によると、注目されたエヌビディアの決算は波乱なく方向感に乏しい展開となり、日経平均株価が前週末比85円高の4万2718円と2週ぶりに小反発したこの週は、個人投資家は2週連続で買い越した。買越額は4134億円と前週の1501億円から拡大した。自社株買いが中心とみられる事業法人は22週連続で買い越し、買越額は4152億円と前週の2374億円から大幅に増加した。

　一方、海外投資家が2週連続で売り越し、売越額は3031億円と前週の1988億円から増加した。海外投資家は先物の投資部門別売買動向では日経225先物、TOPIX先物、ミニ日経225先物、ミニTOPIX先物、日経225マイクロの合計で4週ぶりに売り越した。売越額は3375億円だった。前週は2225億円の買い越し。現物と先物の合算でも4週ぶりに売り越し、売越額は6407億円だった。年金基金の売買動向を映すとされる信託銀行は2週ぶりに売り越し、売越額は4461億円だった。前週は12億円の買い越しだった。

　日経平均が2週ぶりに小反発する中、個人投資家と事業法人が買い越す一方、海外投資家と信託銀行は売り越した。


　■投資部門別売買代金差額 (8月25日～29日)
　　東証・名証２市場の内国普通株式市場の合計［総合証券ベース（全50社）］
　　※単位：億円（億円未満切り捨て）　▲は売り越し

　　　　 　 海外投資家　信託銀行　個人合計 [　　現金　　信用 ]　日経平均 ( 前週比 )
8月 ―――
　　第4週　 　 ▲3,031　 ▲4,461　　 4,134 [　 1,453　 2,681 ]　42,718円 ( +85 円)
　　第3週　 　 ▲1,988　　　　12　　 1,501 [ ▲2,201　 3,703 ]　42,633円 ( -745 円)
　　第2週　 　　 5,737　 ▲2,165　▲11,253 [ ▲10,186 ▲1,067 ]　43,378円 ( +1557 円)
　　第1週　 　　　▲53　 ▲1,165　 ▲5,780 [ ▲6,452　　 671 ]　41,820円 ( +1020 円)
7月 ―――
　　第5週　 　 ▲1,892　 ▲1,002　　　 255 [ ▲1,891　 2,146 ]　40,799円 ( -656 円)
　　第4週　 　　 6,023　　　 385　▲12,190 [ ▲10,214 ▲1,975 ]　41,456円 ( +1637 円)
　　第3週　 　　 1,875　　　 107　　 ▲879 [ ▲2,154　 1,274 ]　39,819円 ( +249 円)
　　第2週　 　　 4,030　　 ▲353　　 ▲665 [ ▲1,995　 1,330 ]　39,569円 ( -241 円)
　　第1週　 　　 5,456　　　 848　　 ▲603 [ ▲3,094　 2,490 ]　39,810円 ( -339 円)
6月 ―――
　　第4週　 　　 3,398　　 ▲473　 ▲5,917 [ ▲4,305 ▲1,611 ]　40,150円 ( +1747 円)
　　第3週　 　　　 884　 ▲1,073　 ▲2,326 [ ▲2,822　　 496 ]　38,403円 ( +568 円)
　　第2週　 　　　 997　　 ▲251　　　▲40 [ ▲1,062　 1,022 ]　37,834円 ( +92 円)
　　第1週　 　　 3,985　 ▲4,738　　 1,618 [　　 118　 1,500 ]　37,741円 ( -223 円)
5月 ―――
　　第5週　 　　 6,165　　 ▲981　 ▲3,567 [ ▲3,986　　 418 ]　37,965円 ( +804 円)
　　第4週　 　　 2,850　　 ▲359　　 ▲550 [ ▲1,696　 1,145 ]　37,160円 ( -593 円)
　　第3週　 　　 6,232　 ▲2,893　 ▲2,579 [ ▲3,553　　 973 ]　37,753円 ( +250 円)
　　第2週　 　　 3,570　 ▲2,680　 ▲3,576 [ ▲3,250　 ▲325 ]　37,503円 ( +672 円)
　　第1週　 　　 3,946　 ▲2,299　 ▲1,673 [ ▲2,241　　 568 ]　36,830円 ( +1124 円)
4月 ―――
　　第4週　 　　 2,881　 ▲1,085　 ▲3,549 [ ▲3,293　 ▲255 ]　35,705円 ( +975 円)
　　第3週　 　　 1,503　　　 919　 ▲2,305 [ ▲2,166　 ▲139 ]　34,730円 ( +1144 円)
　　第2週　 　　 1,582　　 1,730　 ▲1,177 [　　 987 ▲2,164 ]　33,585円 ( -195 円)
　　第1週　 　　 6,011　 ▲1,941　　 7,209 [　 5,226　 1,982 ]　33,780円 ( -3339 円)


※「信託銀行」は年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)など年金基金の売買動向を映すとされる部門。「個人・現金」は個人投資家による現物取引の売買動向、「個人・信用」は個人投資家による信用取引の売買動向。
※日銀が金融緩和策の一環として実施しているETF(上場投資信託)の買い入れは、ETFを組成する証券会社の自己売買部門を通じて買い入れているとみられる。


