¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡½¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¡Ê2025Ç¯9·î5Æü¡¡¥Ü¥ë¥Æ¥£¥â¥¢¡Ë
¡¡¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Î¥Þ¥ó¥½¥ê¡¼¥Î´ÆÆÄÂå¹Ô¤¬5Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö6Æü¡Ë¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥ºÀïÁ°¤Ë¼èºàÂÐ±þ¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬¡Ö1ÈÖ¡¦DH·óÅê¼ê¡×¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£ËÜÍè¤Ï¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Î¡¼Åê¼ê¡Ê32¡Ë¤¬ÀèÈ¯¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¶ÛµÞ¤ÇÅÐÈÄ²óÈò¤·¡¢Âå¤ï¤Ã¤ÆÂçÃ«¤¬ÀèÈ¯¤¹¤ë¡£
¡¡°Ê²¼¡¢¥Þ¥ó¥½¥ê¡¼¥Î´ÆÆÄÂå¹Ô¤È°ìÌä°ìÅú¡£
¡¡¡½¡½º£Ìë¡¢ÂçÃ«¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤«
¡¡¡ÖBP¤ÎÁá½Ð¤«¤éÌá¤ë¤È¤¤Ë¡¢Êâ¤¤¤Æ¤¿¤éÏÓ»þ·×¤¬¥Ð¥¤¥Ö¤·¤Æ¡¢3»þÈ¾¤¯¤é¤¤¤ËÃÎ¤é¤»¤¬Íè¤¿¡£ºÇ½é¤ÏÃ¯¤«¤Ë¤«¤é¤«¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¡½¡½ÂçÃ«¤Ï¤É¤ó¤ÊÁª¼ê¤«
¡¡¡ÖÈà¤ß¤¿¤¤¤ÊÁª¼ê¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£¥Ù¡¼¥Ö¡¦¥ë¡¼¥¹¤¯¤é¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢ÅêÂÇÎ¾Êý¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤Ã¤Æ°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡£¤Ç¤â¥ë¡¼¥¹¤ÏÅÓÃæ¤ÇÅê¼ê¤ò¤ä¤á¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤éÂçÃ«¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤ÏÂ¾¤Ë¤¤¤Ê¤¤¡£·ò¹¯¤Ç¾õÂÖ¤¬¤¤¤¤¤È¤¤ÎÈà¤Ï¥¨¡¼¥¹µé¤À¤·¡¢ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¥ê¡¼¥°¤Ç¥È¥Ã¥×3¤ËÆþ¤ëÂ¸ºß¤À¤í¤¦¡£Í£°ìÌµÆó¤ÎÁª¼ê¤À¡×
¡¡¡½¡½¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤«¤éÂçÃ«¤ËÀèÈ¯¤¬Âå¤ï¤ê¡¢¥×¥é¥ó¤ÎÆñ¤·¤µ¤Ï
¡¡¡Ö¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÊÑ¤¨¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¦¤Á¤ÎÂÇÀþ¤Ïµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£¤¿¤À¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹Ã´Åö¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤¤¤Æ¡¢º£¤´¤íÉ¬»à¤ËÂÐ±þ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ë¤È»×¤¦¡£ÂçÃ«¤ÏÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£·îÍË¤ËÅê¤²¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡£ÆüÍË¤Ï¥«¡¼¥·¥ç¥¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤¬¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ÏÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ê¤¤¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤¦¤Á¤Ë¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤âÁª¼ê¤â¤½¤í¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢ÂÇ¼Ô¤¿¤Á¤â½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¡£¤¤¤¤¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤¹¡×
(¼èºà¡¦¿ù±º¡¡Âç²ðÄÌ¿®°÷)