プロ野球パ・リーグは5日、各地で3試合が行われました。

首位ソフトバンクは、楽天に投打かみ合う快勝を収めました。打っては、初回から牧原大成選手に3ランが飛び出すなど得点を量産。今季チーム最多の18安打を放ち、11得点をあげました。投げては、先発・大津亮介投手が7回無失点の好投。続くヘルナンデス投手、木村光投手と完封リレーを収めました。

5位西武は6位ロッテと対戦。3回に上田希由翔選手の3ランを浴び先制点を献上するも、4回には古賀悠斗選手のタイムリーで1点を返し、西川愛也選手のタイムリーなどで一気に同点に追いつきます。先発・郄橋光成投手は上田選手の一発以降は要所を抑える粘投で追加点を許さず。6回を投げ終え降板すると、チームは直後に平沼翔太選手のタイムリーで勝ち越しに成功しました。郄橋光成投手はこれで6勝目をあげています。

降雨の影響で日本ハムの到着が遅れ、19時半にスタートした2位日本ハムと3位オリックスのカード初戦。序盤は投手戦の展開となるも、5回に西川龍馬選手のタイムリーなどでオリックスが2点を先制します。その後はピンチを招くも要所を抑え、オリックスが完封勝利。日本ハムは度々得点の好機を迎えるも、あと1本が出ず敗れました。

この日の結果で、ソフトバンクに優勝マジック「18」が点灯。猛追する2位日本ハムはゲーム差を「3」に広げられました。

◇5日のパ・リーグ結果

◆ソフトバンク 11-0 楽天

勝利投手【ソフトバンク】大津亮介(4勝2敗)

敗戦投手【楽天】古謝樹(5勝6敗)

本塁打【ソフトバンク】牧原大成5号、笹川吉康1号

◆西武 5-3 ロッテ

勝利投手【西武】郄橋光成(6勝7敗)

敗戦投手【ロッテ】澤田圭佑(1勝1敗1S)

セーブ【西武】平良海馬(3勝1敗27S)

本塁打【ロッテ】上田希由翔2号

◆オリックス 2-0 日本ハム勝利投手【オリックス】九里亜蓮(10勝8敗)敗戦投手【日本ハム】北山亘基(8勝5敗)セーブ【オリックス】マチャド(3勝4敗24S)