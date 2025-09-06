プロ野球セ・リーグは5日、各地で3試合が行われました。

首位阪神は5位広島との3連戦初戦。初回にワイルドピッチで先制を許すも、その裏に森下翔太選手のタイムリーですぐさま同点に追いつきます。その後、大山悠輔選手に満塁ホームランが生まれるなど、打者一巡の猛攻で一挙6得点。投手陣もその後は0を並べ続け大勝し、本拠地での3連戦の初戦を白星で飾りました。

4位中日は2位の巨人に得点を許さず勝利。先発の柳が6回104球無失点の力投を見せ、その後は藤嶋、メヒア、松山の完封リレーで巨人打線を抑え込みました。一方打線は相手先発の山粼伊織投手に苦戦しますが、ボスラー選手がライトスタンドに突き刺さるホームランを放ち決勝点となりました。

3位DeNAは最下位ヤクルトに一点差まで詰め寄られるもなんとか逃げ切り勝利しました。1点を追う6回に、筒香嘉智選手の同点ホームランが飛び出すと、代打・オースティンのタイムリーで逆転します。7回では相手のミスにつけ込む形で得点を重ね、佐野恵太のタイムリーで7点目を追加しました。その後9回に村上宗隆選手の3ランで一点差に迫られるも逃げ切り勝利。2位巨人とのゲーム差を「0.5」としました。

▽5日のセ・リーグ結果

◆阪神 6-1 広島

勝利投手【阪神】大竹耕太郎(7勝3敗)

敗戦投手【広島】森翔平(6勝6敗)

本塁打【阪神】大山悠輔9号

◆中日 1-0 巨人

勝利投手【中日】柳裕也(3勝2敗)

敗戦投手【巨人】山粼伊織(10勝4敗)

セーブ【中日】松山晋也(0勝0敗39S)

本塁打【中日】ボスラー12号

◆DeNA 7-6 ヤクルト勝利投手【DeNA】佐々木千隼(1勝1敗)敗戦投手【ヤクルト】高梨裕稔(2勝5敗)セーブ【DeNA】伊勢大夢(0勝4敗7S)本塁打【DeNA】筒香嘉智15号【ヤクルト】村上宗隆18号