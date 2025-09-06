「明日からまた忙しい1週間が…」日曜夜に憂鬱になるあなたがすべきは15分のリセットタイム。片付けのプロはなぜ玄関の靴を揃えるだけでも良いと考えるのか

日曜日の夜。家族との時間を過ごした後、あるいは仕事のことを考えながら、ふと「明日からまた忙しい一週間が始まる」と思うと、心が重くなる――。



そんな“憂鬱”を感じたことはないだろうか？



現代人にとって、家事・育児・介護など、日々の様々な“タスク”に追われる中で「自分のための時間」を確保するのは至難の業。

気づけば、週末さえも心が休まらないまま月曜日を迎えてしまうことも少なくないだろう。





「15分のリセットタイム」を習慣に

そんな忙しい毎日を送る人にこそ知ってほしいのが、整理収納アドバイザー・下村志保美さんが提案する「15分のリセットタイム」。日曜の夜に、ほんの少しだけ自分のために時間を使うことで、翌週のスタートがぐっとラクになるという。そんな“自分のための15分”の過ごし方と、忙しい日々に心の余裕を取り戻すヒントを下村さんの著書『自分時間が30分増える 余裕がある人の時間整理術』(扶桑社)より一部抜群・再編集して紹介する。

何かと慌ただしい日の中で、ゆったりとできるのが日曜日の夜。

それでも「明日からの月曜日を思うと憂鬱」「来週からもやることがいっぱいある……」と、なりませんか？

私が提唱しているのが、日曜日に15分だけ、自分のためのリセットタイムをつくること。

平日は片づけのお仕事のほかに、事務作業、打ち合わせ、執筆、セミナーや講演の準備などやることの多い私ですが、日曜日は仕事が入るとしても、それほど多くはありません。

そこで15分のリセットタイムでは、こんなことをしています。

・バッグの中を整える

・仕事机の上を空っぽにする

・来週の予定をカレンダーでざっとチェックする

バッグの中を整える際は、ポーチの整理をする場合が多いです。

使っているもの、使っていないものをざっと確認。

私はメッシュ素材のポーチを愛用しているので、何がどれぐらい入っているのかがすぐわかります。

翌日使うアイテムがあれば、たしておきます。

そして、明日以降の予定も、ざっと把握しておく。

こうした“小さな片づけ”と“ちょっとした時間管理”をルーティン化するだけで、気持ちもスッキリ。

寝る前に「あ〜、明日から忙しいわ」とモヤモヤしたり、朝起きた瞬間から「1週間が始まる」とドンヨリしたりすることも少なくなります。

「“小さな片づけ”すら面倒くさい！」という方には、こんな作業もおすすめです。

・玄関の靴を揃える

・財布の中にあるレシートを捨てる

・机の上にあるペンのうち、「書けない」「書きづらい」ものを捨てる

・引き出し、スイッチ、取っ手などをどれか1つだけ拭く

・スマホの中で「使っていないアプリ」を1個だけ削除する

なんてことのない作業ですが、地味に「私のために片づけた」という達成感が得られるものばかり。

目に見える成果はもちろんのこと、「セルフケアできた」という精神的な充実感が得られます。

週末のリセットタイム15分の中に組み込んでみてもいいかもしれません。

ただし、あまりハードルを上げてがんばりすぎないようにしてくださいね。

こうやって、月曜日の自分のためのリセットタイムを行ったら、あとは好きにくつろぎましょう。

家族で雑談するのも楽しいですし、動画を観ながらエクササイズしてもいいですよね。

「早くベッドに入っちゃおう」も、もちろんアリです！

時短は「豊かな時間をつくる」ための手段

時短は目的ではなく手段です。

家事や片づけ、仕事を効率よくこなす先には「豊かな時間をつくる」という目的があるのを、決して忘れないでください。

私が提唱する時間術は、「効率よく時間を使い、より忙しくなる」ことを目指しているわけではありません。

やるべきことをまとめ、整理し、その結果、慌ただしくなりがちな心や脳を落ち着かせて、

本当にやりたいことをクリアにすることを目指しています。

そして余裕は余裕として楽しむのが、下村志保美流の時間術です。

「やりたいこと」を見つける方法は？

「3年以内に○○の分野で起業したいから、まずは□□の資格を取って……」などの明確な目標がある人は、まず珍しいのではないでしょうか。

過去の私もそうでした。

段取りよく家事や掃除をこなしても、肝心の「やりたい」ことがわからずに、時間を持て余していた時代が長かったのです。

やりたいことをクリアにするために、ちょっとしたワークをご紹介します。

「スタバの新作ドリンクを飲む」「手芸教室に通う」「オンラインで英会話レッスンを受ける」……何でもいいので、やってみたいことをふせんにバーッと書き出します。

特に子育て中だと、「自分の好みより、まず子ども優先」になることのほうが多いですから、自分軸だなどと言ってもいられないでしょう。

他人軸ではなく、自分軸で「好き」を見つけていく。それがやりたいことを見つける第一歩です。

食後の飲み物をコーヒーにするか、紅茶にするか。そんな小さなことからでいいのです。

「今、私が本当に欲しいのはどっち？」と考えるクセをつけていきましょう。

「やりたいこと」はやってみよう！

ある程度やりたいことがある人は、とりあえず「やってみる」のもおすすめ。

時間は有限です。

年齢を重ねるごとに、できることとやりたいことの時間のバランスの大切さに気づかされるものです。

副業がしたいなら、もう始めてしまいましょう。

気になるイベントがあるなら、日程がOKなら申し込んでみましょう。

私自身、後悔していることがあります。

結婚後、インテリアコーディネーターの資格を取ろうと考えたのですが、そのときなぜか「もう24歳（！）だから、遅すぎる」と尻込みしてしまったのです。

整理収納に関する資格を取ったのは、それからだいぶ経った40代のときでした。

そのときに、インテリアコーディネーターの資格も一緒に取るか、再び迷ったものの、やはり「絵が下手だし……」「美的センスに自信がないし」と勝手に諦めてしまいました。

しかし片づけのプロとなった今、どうしてあのときインテリアの資格を取らなったんだろうと後悔しています。ひとまず挑戦しておけばよかったのにと。

「長期的なやりたいこと」にも目を向ける

目の前の「やりたいこと」がクリアになってきたら、より長期的な「やりたいこと」も考えてみるといいと思います。

「来年、パリに行きたい！」と思っても、いきなり行ける方は限られているでしょう。

でも、「5年後にパリに行く」と予定しておけば、お金も時間も、無理なく都合できるのではないでしょうか。

さらに大きな時間軸でやりたいことを捉えたい方は、80歳ぐらいまでの「人生のスケジュール」をざっくり考えてみても楽しいかもしれません。

そして、とにかくやる。失敗もOK。

教材だけ買って終わった資格試験も、面倒で通うのをやめてしまったヨガも、すべて自分の「好き」を知るための勉強代だったと思えばいいんです。

日々の細かいこと、大きな目標。すべてを楽しくやるために、自身の心の動きに素直になっていただきたいと願っています。

下村志保美

時間×片づけコンサルタント。家計アドバイザー。片づけのプロ歴11年以上、3000名以上の方の片づけの悩みを解決。人気サイト「ESSEonline」での片づけと節約に関するコラムが反響を呼ぶ。『DayDay.』（日本テレビ）、『ホンマでっか!?TV』（フジテレビ）などメディア出演多数。著書に『「お金が貯まる家」にはものが少ない』（扶桑社）、『片づけのプロが教える心地いい暮らしの整え方』（三笠書房）がある。