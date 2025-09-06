仕事や育児に介護、“やることが多すぎる”と感じるあなたへ--時間に余裕を生み出して「本当にやりたいこと」をできるようにする整理整頓術
子育てや介護を担う人は、仕事や家事に加えて家族のケアと、忙しい日々を送っているのではないだろうか。
そんな日々の中で、「時間がない」と感じるのは当然のこと。
でも、ほんの少しの整理整頓で、時間に余裕を生み出すことができるとしたら--。
片づけのプロ兼家計アドバイザーとして、11年以上、3000人以上の片づけの悩みを解決してきた下村志保美さん。
彼女の著作『自分時間が30分増える 余裕がある人の時間整理術』（扶桑社）から、本当にやりたいことができる時間をつくるための実践的なノウハウを一部抜粋・編集して紹介する。
時間がない人こそモノの整理整頓を
「時間がない」「いつも何だか慌ただしい」が口癖になっている人には、ある共通項があります。
それはスケジュールの管理がぐちゃぐちゃということ。時間の整理整頓をしていきましょう。
「時間の整理整頓って何をするの？」と思われる方もいるでしょう。
スケジュール帳を見直す？
それとも書き方を変える？
もちろんそれも大事です。でも最初に意識したいのは、時間ではなくモノの片づけです。
作業デスクに余計なモノを置かない
スケジュール管理の第一歩は、デスクや部屋をすっきりさせること。
特に机は、モノの置き場所ではなくて作業スペースだと心得ておきましょう。
（私の自分デスクに）常備している小物は、スマホの充電ケーブル、ペン、カレンダーぐらい。
紙の資料は、机の上に置きっぱなしにしません。
なぜなら、紙は置いておくだけでどんどん溜まっていってしまうから。
もちろん、紙の書類や資料をまったく使わないわけではありません。
まだ使っている途中のものは、資料を管理している場所に戻す。使い終わったら、スキャンでデジタルデータ化して、原本の紙は処分する。
これだけで、机の上が散らかるのを防げますし、片づいたデスクの上で、すぐ仕事に取りかかることができます。
「あのプリント、どこに置いたっけ……（探さないと）」
「まず、机の上にあるものを整理してから作業しなきゃ」
この手間をつくらないように、モノの置き場所と作業する場所を決めておくだけで、貴重な時間を失わずに済むのです。
朝の時間を有意義に使う
モノの置き場所を決めることが時間の余裕につながるように、時間をどの場所に置くのかも大切です。
つまり、スケジュールをどう組み立てるか、ということです。
現代人は、仕事もプライベートもやることがいっぱい。
特に子育てや介護をされている方であれば、お子さん関連のこと、家族のケアに加えて、仕事や家事でやらねばならないこと……。
数え上げたらキリがありません。
そこで私は、1人で集中してできる作業は朝にやると決めています。
具体的には、前日、仕事を終えたあとに届いたメールの返事など。
ちなみに私は、メールもLINEも、手持ちのタブレットやスマホに即時通知が表示されないように設定をしています。
その理由は、通知にその都度対応していると、集中力が途切れて、自分の作業時間をキープしづらくなるから。
時間を決めて確認し、朝、必要な順から返事をしています。
SNSのコメントの返信、Web記事の連載原稿の執筆、さらに、少し先の講演内容の構成をざっくり考えたりすることも、この朝の時間にやってしまいます。
夕方以降や家族が寝たあとの夜ではなく、朝にやるのは理由があります。
夜の時間は果てしないもの。夜中の0時、1時まで、ついダラダラとやってしまいがちです。
体にもよくないですし、「一日中仕事をしている」という気持ちになり、生活にメリハリがつきません。
この朝の時間は、子育て中の方は、お子さんにまつわる事務的な雑務を片づける時間にしてもいいと思いますし、介護中の方は、家族のケアにまつわる連絡事項の確認や、行政サービスの調べ物の時間にあててもいいと思います。
やるべきことの時間と範囲を決めておく
やるべきことは「何時に」、「どこまでやる」と、自分の中でクリアにしておくと、より一層、時間の使い方が上手になります。
朝の時間を例に出してみましたが、私の場合は、事務作業を始める前に、こんなルーティンをプラスしています。
朝、目が覚めたら、玄関のたたきを拭き掃除。靴箱にアルコールタイプのお掃除シートを置いておき、さっと拭くだけです。
その後、トイレの便器をブラシでこすり、使い捨てのお掃除シートでさっとひと拭き。
どちらも1分程度の作業です。
両方ともやるのは面倒くさいという方は、玄関→トイレ→玄関と、1日ずつ交互にやってもいいと思います。
頭を使わず、体を適度に動かす作業であることがポイントです。
全身が軽く温まりますし、休息モードだった自分が、少しずつ目覚め、活動していく準備運動にぴったり。
もちろん、玄関もトイレも綺麗になるしと、いいことずくめです。
下村志保美
時間×片づけコンサルタント。家計アドバイザー。片づけのプロ歴11年以上、3000名以上の方の片づけの悩みを解決。人気サイト「ESSEonline」での片づけと節約に関するコラムが反響を呼ぶ。『DayDay.』（日本テレビ）、『ホンマでっか!?TV』（フジテレビ）などメディア出演多数。著書に『「お金が貯まる家」にはものが少ない』（扶桑社）、『片づけのプロが教える心地いい暮らしの整え方』（三笠書房）がある。