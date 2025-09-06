＜いぎなり東北産 RE:STRAT 新たなステージへ＞

8月9日、いぎなり東北産がメジャーデビュー、グループ結成10周年を迎えました。そして、このコラムも「いぎなり東北産日本武道館への道」から「いぎなり東北産 RE:START 新たなステージへ」とタイトルを一新し、第二章に突入。記念すべき初回のテーマは「10年目の自己紹介」。再スタートを切るメンバーに新たな目標や未来像を心境の変化を交え、語ってもらいます。

◇ ◇ ◇

こんにちは！ まだまだ夏が終わりそうな予感がありませんね！ 今年買ったお気に入りの扇風機はほぼ壊れてしまって、破片が散らばっています！ いぎなり東北産の藤谷美海です！ 今回もすてきなテーマをいただいたので早速、渾身（こんしん）の自己紹介をしていきたいと思います！

山形県産の藤谷美海です！ 甘いものがすごく好きそうに見えますが、全然甘党ではありません！ よく初対面の方とご飯に行く時はカフェに連れて行っていただきますが、ポテトフライをおいしくほお張っています。2025年9月時点では“世界一面白い人”というキャッチコピーを掲げているのですが、昨年あたりから「自分で自分にプレッシャーを与えている」ことに気がつき、変えたいなと思っています。でも、いまだにいいキャッチコピーが思いつきません。いいキャッチコピーがあったら教えてください。募集中です。

まだ誰にも言ったことがない一番の特技は「ゼリー飲料を10秒より早くチャージすること」です！ 8秒くらいでチャージできてしまうので、朝ごはんは8秒で済みます！ 初めての自己紹介ばかりなので、今まで応援してくれた方には新鮮だと思います！ 私もすごく新鮮です！

私の人生のテーマは、私のことを見てくださる方が「少しでもクスッと笑ってくれること」です。私という存在が誰かに何か少しでもいい影響を与えたり、少しだけ何かを頑張れる理由になれていたらうれしいなと思っています。雨の日にスーツケースを持たなければいけない時、重い荷物を持っている時、忘れ物をして謝りに行かなければいけない時、そんなちょっとしたつらい時にも、私の存在が誰かの頑張れる理由になれていたらいいなと思っています。これからもこれまでもちぎれるほど頑張ります！【藤谷美海】

◆藤谷美海（ふじたに・みう） 2005年（平17）3月9日生まれ、20歳の山形県産。常に面白いことを考える東北産一のムードメーカー。愛称は「ラッキー」。メンバーカラーは水色。

◆いぎなり東北産 メンバー全員が東北出身の女性アイドルグループ。15年に結成し、東北を盛り上げるべく東北を拠点に活動。7月9日、念願の日本武道館公演を行い大成功。グループ結成10周年の8月9日にavex traxからメジャーデビュー。10月8日、メジャー1stシングル「らう゛戦せーしょん」をリリース。