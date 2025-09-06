ÆüËÜ¶ì¤·¤á¤ëÀÜÀï¤â¡Ä¥¤¥¿¥ê¥¢¤¬Çº¤ó¤À¡ÖÆ¬ÄË¤Î¼ï¡×¡¡´ÆÆÄ¡õÀèÈ¯±¦ÏÓ¤¬Ã¦Ë¹¡ÖÆüËÜ¤¬Í¥¾¡¤À¤è¡×¡ÚU-18ÌîµåWÇÕ¡Û
6²óÉ½½ª¤ï¤Ã¤Æ1-1¡¢¤½¤ì¤Ç¤â´¶¤¸¤¿ÆüËÜ¤Î¶¯¤µ¤È¤Ï
¡¡Ìîµå¤Î¹ñºÝÂç²ñ¡Ö¥é¥°¥¶¥¹ presents Âè32²ó WBSC U-18Ìîµå¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡×¤¬5Æü¡¢²Æì¸©ÆáÇÆ»Ô¤Î²Æì¥»¥ë¥é¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÆáÇÆ¤Ê¤É¤Ç³«Ëë¤·¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤ò4-1¤Ç²¼¤·ÇòÀ±È¯¿Ê¤·¤¿¡£¤¿¤À½ªÈ×¤Î6²ó¤Ë1-1¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ë¤Ê¤ÉÂç¶ìÀï¡£¥¤¥¿¥ê¥¢Â¦¤ÏÂç·òÆ®¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÆüËÜÂÇÀþ¤ò¡Ö°Ì´¤Î¤è¤¦¤À¡×¡ÖÆ¬ÄË¤Î¼ï¡×¤ÈÉ½¸½¤·Ã¦Ë¹¤À¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÏËè²ó¤Î¤è¤¦¤ËÁö¼Ô¤¬ÎÝ¾å¤òÆø¤ï¤»¤¿¤¬¡¢ÆÀÅÀ¤Ï3²ó¤Ë²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤ÇÆÀ¤¿1ÅÀ¤À¤±¤Ç»î¹ç¤ÎÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤¿¡£¤¹¤ë¤È6²ó¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ï1»à°ì¡¢»°ÎÝ¤«¤é¡Ö2ÈÖ¡¦ÆóÎÝ¡×¤Î¥¹¥¢¥ì¥¹¤¬»°ÎÝ¤Ë¶¯¤¤¥´¥í¡£¤³¤ì¤ò»°ÎÝ¼ê¤Î°Ù±Ê¡Ê²£ÉÍ¹â3Ç¯¡Ë¤ÏÆóÎÝ¤ËÁ÷µå¤·Ê»»¦¤òÁÀ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¥ª¡¼¥ë¥»¡¼¥Õ¤È¤Ê¤ê¡¢»°Áö¤¬À¸´Ô¤·¤ÆÆ±ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ä¾¸å¤Î¹¶·â¤Ç¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¼éÈ÷¤ÎÍð¤ì¤â¤¢¤ê3ÅÀ¤ò¾¡¤Á±Û¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Ò¥ä¥ê¤È¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥È¥ê¥ó¥Á´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¥ß¥¹¤ò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡£ºÇ¸å¤Ë¥ß¥¹¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ÇÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ï¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥¢¥ó¥é¥Ã¥¡¼¤Ê¥×¥ì¡¼¤Ç¾¡ÇÔ¤¬Ê¬¤«¤ì¤¿¡×¤È¡¢½¼¼Â¤ÎÉ½¾ð¤Ç»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡Ö¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Û¤È¤ó¤É·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÂç²ñ¤òÀï¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢·Ð¸³ÃÍ¤âÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¾õ¶·¡£2009Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ç¤¤¤¨¤Ð¹â¹»1Ç¯¤ÎÀ¤Âå¤¬7¿Í¤âÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë¤Û¤É¼ã¤¤¥Á¡¼¥à¤Ê¤Î¤À¡£¤½¤Î¥Á¡¼¥à¤òÇº¤Þ¤»¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£
¡Öº¸¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤¬Â¿¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¤³¤ì¤¬¥¤¥¿¥ê¥¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢°Ì´¤È¤¤¤¦¤«Æ¬ÄË¤Î¼ï¤À¤Ã¤¿¡£¤È¤Æ¤âÍÞ¤¨¤ë¤Î¤¬ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÂç²ñ¤ÏÆüËÜ¥Á¡¼¥à¤¬Í¥¾¡¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤è¡×
¡¡ÆüËÜ¤Ï¥¹¥¿¥á¥ó9¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢7¿Í¤¬º¸ÂÇ¼Ô¡£3ÈÖ¤«¤é°Ù±Ê¡¢°¤Éô¡¢±üÂ¼Íê¡¢±üÂ¼Î¿¤È4¿ÍÊÂ¤Ö²£ÉÍ¹â¥«¥ë¥Æ¥Ã¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÅê¼ê¿Ø¤ÏÅê¤²¤Ë¤¯¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
ÀèÈ¯±¦ÏÓ¤â´¶¤¸¤¿º¸ÂÇÀþ¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¡ÖËÜÅö¤ËÅê¤²¤Ë¤¯¤¤¡×
¡¡ÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤¿±¦ÏÓ¤Î¥¢¥ê¥¹¥á¥ó¥Ç¥£¤Ï¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ò¤È¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¡Ä¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤À¡£
¡Ö½é¤á¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦Âç²ñ¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤Ê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò´¶¤¸¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¤Ê¤«¤Ê¤«¥¾¡¼¥ó¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿·ë²Ì¤¬½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡£¤½¤·¤Æ¤³¤³¤Ç¤â¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Îº¸ÂÇ¼Ô¤ÎÇ´¤ê¶¯¤µ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤±ÊÑ²½µå¤Ç¡¢¥¾¡¼¥ó¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎ¥¤ì¤¿¤È¤³¤í¤òÁÀ¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤½¤³¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Æ¡£ËÜÅö¤ËÅê¤²¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡°ìÊý¡¢ÆüËÜ¤¬¶ìÀï¤·¤¿Î¢Â¦¤Ë¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î·ø¼é¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤ËÆóÍ·´Ö¤ÏÆóÎÝ¼ê¤Î¥¹¥¢¥ì¥¹¤¬¿ÈÄ¹185¥»¥ó¥Á¡£Í··â¼ê¤Î¥ë¥Ã¥¸¥§¥ê¤¬184¥»¥ó¥Á¤È·Ã¤Þ¤ì¤¿ÂÎ³Ê¤ò¸Ø¤ë¡£²¿ÅÙ¤â¹¥Êá¤ä²ÚÎï¤Ê¥¸¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤Ç¥Ô¥ó¥Á¤òµß¤Ã¤¿¡£¥¢¥ê¥¹¥á¥ó¥Ç¥£¤â¡Ö¼éÈ÷¤¬¤Á¤ã¤ó¤È¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢¤½¤ì¤ò¿®¤¸¤Æ¤È¤ê¤¢¤¨¤º¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ë½¸Ãæ¤·¤è¤¦¤È¡£·ë²Ì¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢°Â¿´¤·¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¤ê¤À¡£
¡¡¥È¥ê¥ó¥Á´ÆÆÄ¤â¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¶¯¤ß¤Ï¼éÈ÷¤À¤«¤é¤Í¡×¤È¤³¤³¤Ë¤Ï¥Ë¥ó¥Þ¥ê¡£Ä¹¤¯²¤½£¤Î¶¯¹ë¤ÎÃÏ°Ì¤Ë¤¢¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ï¸½ºßÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°14°Ì¡£¥Á¥§¥³¤¬15°Ì¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤¬17°Ì¤È¿·¶½ÀªÎÏ¤ËÄÉ¤¤¾å¤²¤é¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¼é¤ê¤«¤éºî¤ê¾å¤²¤ë¤³¤ÎÀ¤Âå¤¬¡¢¿·¤¿¤Ê¸÷¤È¤Ê¤ë¤«¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡¦±©Ä» ·ÄÂÀ / Keita Hatori¡Ë