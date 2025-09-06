aespaウィンター、ミセスファンを告白 好きな楽曲も明かす【M：ZINE（エンジン）SM大集結SP収録に潜入】
【モデルプレス＝2025/09/06】テレビ朝日系音楽バラエティー番組『M：ZINE（エンジン）』（毎週金曜深夜1時30分〜※一部地域を除く）が、動画配信プラットフォーム「TELASA（テラサ）」とタッグを組み、9月6日（土）、13日（土）（深夜0時30分〜）の2週にわたって放送する『SM ENTERTAINMENT大集結SP M：ZINE特別編』。モデルプレスでは収録現場に潜入し、アーティストの様子をレポート。ここではaespa（エスパ）（※9月6日放送）について紹介する。
【写真】aespa、日本の音楽番組でパフォーマンスする姿
“音楽”MAGAZINEを作るべく、毎月1組ピックアップアーティストを招き、アーティストの魅力を引き出していく音楽バラエティー『M：ZINE（エンジン）』。Mrs. GREEN APPLE・若井滉斗、相席スタート・山添寛、テレビ朝日の林美桜アナウンサーらがアーティストの魅力を徹底解剖していく同番組と、動画配信プラットフォーム「TELASA（テラサ）」がタッグを組んだ特別編。今年創立30周年を迎える韓国大手事務所、SMエンタテインメントの所属アーティスト10組を招き、撮りおろしパフォーマンスあり、トークありの永久保存版となる『SM ENTERTAINMENT大集結SP M：ZINE特別編』を届ける。
aespaは「Dirty Work」と「Supernova」のパフォーマンスを披露。トークパートでは山添から「aespaさんの中にミセスさんのファンの方がいると…？」と切り出され、ウィンターが「私です」と挙手。特に「青と夏」が好きだと打ち明けた。移動中にMrs. GREEN APPLEを聴く機会が多いというウィンターに対し若井は、「移動中に僕のギターが鳴り響いているということ？めちゃめちゃ嬉しい」と喜んでいた。
地上波とTELASAのそれぞれでしか見られない、番組だけの撮りおろしパフォーマンス＆トークを放送。放送後より見逃し配信ほか、TELASA独占のオリジナルコンテンツが続々と配信される。（modelpress編集部）
