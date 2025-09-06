与田祐希“乃木坂46卒業後初”地上波連ドラ出演 ハイトーンヘアで告発系インフルエンサー役に【死ぬまでバズってろ！！】
【モデルプレス＝2025/09/06】元乃木坂46の与田祐希が、10月16日スタートのMBSドラマ特区「死ぬまでバズってろ！！」（MBS：毎週木曜24時59分〜／TVK：毎週木曜23時30分〜ほか）で主演を務めることが決定した。
【写真】与田祐希、美ウエスト輝くドラマビジュアル
2月に約8年半在籍したアイドルグループ・乃木坂46を卒業。インスタグラムのフォロワーは111万人を超え、老若男女多くの人からの人気を誇る与田。一方、テレビ東京「量産型リコ シリーズ」では主人公を務めるなど、女優としても活躍中だが、地上波連続ドラマへの出演はグループ卒業後初となる。
今回与田が演じるのは、普段はアルバイトで生計をたてているが、偶然撮影した飲酒ひき逃げ事故の動画がSNSで大バズりしたことで、告発系インフルエンサーへと変貌していく、SNS時代にピッタリなダークヒーロー・浅野加菜子。「意外性がありながらも役にピッタリで、この人が演じる加菜子を見るのが楽しい！」と監督からも絶賛の声が寄せられた。
役に合わせて髪を明るく染め、露出度が高い衣装も見事に着こなし、クールさと無邪気さを兼ね備えた表情で気合十分。今までの与田のイメージをひっくり返すキャラクターとなっている。（modelpress編集部）
告発系インフルエンサーが底辺からのし上がっていくストーリーには、人間の欲や弱さがリアルに描かれていて、でもそこにタパ子の可愛さもあって、すごく人間味のある作品だと感じました。タパ子はこれまで演じたことのないタイプのキャラクターで少し不安もありましたが、そのぶん新鮮で、楽しみながら挑戦できそうです。私自身も一つ殻を破って、タパ子の魅力を丁寧に演じたいと思います！
スマホひとつで、人生は一夜にして激変する。この物語は、そんな“もしも”を描いた現代バズ活劇です。主人公・加菜子のぶっ飛んだ行動に笑って、時々ヒヤッとして、でもどこか共感してしまうはず。最強にパワフルな原作の素晴らしさを、最大限生かすべく、脚色しました。主演は、与田祐希さん！！！加菜子役に、ぴったり過ぎるし、超豪華！！！SNS時代を生きる全ての人に刺さるストーリーになっています。
原作を読んだ時、主人公の加菜子の魅力に凄く惹かれました。加菜子がSNS上でどの様にバズっていくのか目が離せず、直面する話や問題もタイムリーな話題で物語の世界にグッと引き込まれました。加菜子役の与田祐希さんと一緒にスタッフ一同、今の世の中にバズる作品をお届けできるように全力で挑むので、是非ご覧いただけるとうれしいです。
パスタ屋でアルバイトをしながら生計をたてる26歳フリーターの浅野加菜子（与田祐希）。彼女の人生は、偶然撮影したひき逃げ事故の動画がSNSで大バズりしたことで、一夜にして激変する。鳴りやまない賞賛と“いいね”の通知、リポストの数々。メディアに取り扱われ、初めて味わう快感に溺れた加菜子は、より過激な「正義」を振りかざす告発系インフルエンサー・タパ子へと変貌。バズるためなら手段を選ばないその行動は、彼女の倫理観を少しずつ麻痺させていく。しかし、行き過ぎた正義は新たな憎悪を生み、いつしか彼女は匿名の中傷や批判に晒されるようになり、気づけばタパ子自身が恐ろしい復讐劇の渦中に…！？
【Not Sponsored 記事】
【写真】与田祐希、美ウエスト輝くドラマビジュアル
◆与田祐希“乃木坂46卒業後初”地上波連ドラ出演
2月に約8年半在籍したアイドルグループ・乃木坂46を卒業。インスタグラムのフォロワーは111万人を超え、老若男女多くの人からの人気を誇る与田。一方、テレビ東京「量産型リコ シリーズ」では主人公を務めるなど、女優としても活躍中だが、地上波連続ドラマへの出演はグループ卒業後初となる。
役に合わせて髪を明るく染め、露出度が高い衣装も見事に着こなし、クールさと無邪気さを兼ね備えた表情で気合十分。今までの与田のイメージをひっくり返すキャラクターとなっている。（modelpress編集部）
◆与田祐希（浅野加菜子役／タパ子）コメント
告発系インフルエンサーが底辺からのし上がっていくストーリーには、人間の欲や弱さがリアルに描かれていて、でもそこにタパ子の可愛さもあって、すごく人間味のある作品だと感じました。タパ子はこれまで演じたことのないタイプのキャラクターで少し不安もありましたが、そのぶん新鮮で、楽しみながら挑戦できそうです。私自身も一つ殻を破って、タパ子の魅力を丁寧に演じたいと思います！
◆脚本：政池洋佑氏コメント
スマホひとつで、人生は一夜にして激変する。この物語は、そんな“もしも”を描いた現代バズ活劇です。主人公・加菜子のぶっ飛んだ行動に笑って、時々ヒヤッとして、でもどこか共感してしまうはず。最強にパワフルな原作の素晴らしさを、最大限生かすべく、脚色しました。主演は、与田祐希さん！！！加菜子役に、ぴったり過ぎるし、超豪華！！！SNS時代を生きる全ての人に刺さるストーリーになっています。
◆監督：戸塚寛人氏コメント
原作を読んだ時、主人公の加菜子の魅力に凄く惹かれました。加菜子がSNS上でどの様にバズっていくのか目が離せず、直面する話や問題もタイムリーな話題で物語の世界にグッと引き込まれました。加菜子役の与田祐希さんと一緒にスタッフ一同、今の世の中にバズる作品をお届けできるように全力で挑むので、是非ご覧いただけるとうれしいです。
◆「死ぬまでバズってろ！！」あらすじ
パスタ屋でアルバイトをしながら生計をたてる26歳フリーターの浅野加菜子（与田祐希）。彼女の人生は、偶然撮影したひき逃げ事故の動画がSNSで大バズりしたことで、一夜にして激変する。鳴りやまない賞賛と“いいね”の通知、リポストの数々。メディアに取り扱われ、初めて味わう快感に溺れた加菜子は、より過激な「正義」を振りかざす告発系インフルエンサー・タパ子へと変貌。バズるためなら手段を選ばないその行動は、彼女の倫理観を少しずつ麻痺させていく。しかし、行き過ぎた正義は新たな憎悪を生み、いつしか彼女は匿名の中傷や批判に晒されるようになり、気づけばタパ子自身が恐ろしい復讐劇の渦中に…！？
【Not Sponsored 記事】