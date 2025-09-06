65万再生されているのは、19歳の妹が24歳のお兄ちゃんに甘える様子。仲良し兄妹の姿には「見ているこちらまで癒されました」「かっこいいお兄ちゃんに優しくしてもらえていいね」と、ほっこりする視聴者が続出しているようですよ。

【動画：24歳のお兄ちゃんが大好きな『19歳の高齢猫』】

24歳の兄と19歳の妹

Instagramアカウント「Ryou」に投稿されたのは、兄妹の仲睦まじい姿。といっても、人間同士でも猫同士でもありません。24歳のお兄ちゃんは投稿主さんの息子さん、19歳の妹はハチワレ猫のキィちゃんです。

息子さんがまだ小さい頃に「大きくなってお世話もできるから」とお願いし、キィちゃんを保護しておうちに迎え入れることを決めたといいます。現在は少年と子猫ではなく青年と高齢猫になりましたが、関係性は変わらずずっと仲良しとのこと。

お兄ちゃんにとって特別な存在

ひとりっ子の息子さんにとって、キィちゃんは特別な存在なのだとか。「お世話できる」と宣言したとおり、ご両親が出かけるときは留守番を引き受けたそうです。息子さんに可愛がられて育ったキィちゃんは、もちろんお兄ちゃん子になりました。

猫の19歳は人間でいえば90歳超えのおばあちゃん。それでも大好きなお兄ちゃんといるときは妹。伸びあがって息子さんの手をなめたり、抱っこしてもらって息子さんの手をがっしりつかんで離さなかったりしているのだとか。

いつまでも変わらない兄妹

息子さんももちろん、大切な妹が大好きだといいます。月がきれいな日はキィちゃんを抱っこして外に出たり、一緒に朝ごはんを食べたりと大切に大切に兄妹の仲を深めてきました。

キィちゃんが19歳と長い猫生を満喫できているのも、息子さんがいるからなのでしょう。

キィちゃんは5年前に病気が発覚し、点滴と投薬を続けているそう。猫としては高齢のため、健康に不安が出てくるのは仕方のないこと…。それでも、これからもずっと兄妹として仲良く過ごしてほしいですね。

19歳のキィちゃんが24歳のお兄ちゃんに甘える姿には「いつまでも仲良し兄妹で！」「仲良し兄妹に幸あれ」「ずっとこのままで」「まだまだ長生きしてほしいですね」といったコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「Ryou」には、キィちゃん以外の猫ちゃんもたくさん登場しています。お庭に現れた猫ちゃんたちを保護しているとのことですよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「Ryou」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。