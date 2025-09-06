次こそ買いたーーーい！！【3COINS】かゆいところに手が届く♡「再入荷アイテム」

洗濯時に活躍する便利アイテムが【3COINS（スリーコインズ）】の公式通販サイトで待望の再入荷！ 痒いところに手が届くような作りのハンガーは、干し直す面倒を省いたり、アイテムに合わせて使い分けられたりする便利さが魅力。今回は伸び防止できるもの、伸縮するものといった、完売前必見の「再入荷アイテム」をご紹介します。

大切な衣類に使いたくなる「伸び防止ハンガー」

6本セットでまとめ買いにもぴったりなこちらのハンガー。公式サイトによると「フック下に切れ込みがあり、首元の伸びを防止しながらハンガーにかけられます」という便利仕様で、大切な衣類を守りながら洗濯できるようです。お値段は\550（税込）。さらに「フック部分は360度回転」するらしく、向きを間違えた時に干し直す手間が省けるところも魅力的。

一箇所にまとめて干せそうな「伸縮ハンガー」

洗濯物を一箇所にまとめて干せそうなこちらのハンガー。ハンガー部分が伸縮する作りになっており、干したいアイテムに合わせて使い分けられる便利さが嬉しいところ。公式サイトによれば「タオルを留めておけるクリップ付き」と、安定感もバッチリのよう。厚みはあまりないため、スペースもあまり取らずに洗濯できそうです。お値段は\330（税込）。

