1日の疲れを癒してくれる晩酌。そのひとときに愛猫がそっと寄り添ってくれたなら…。Xに投稿されたのは、猫好きにはたまらない瞬間を収めた1枚の写真です。投稿は63万表示を超え、3.8万のいいねが集まる注目ぶり。「羨ましすぎる景色だ」「最高のひとときですね」といった声が寄せられることとなりました。

【写真：あぐらで座る飼い主の足元に、猫たちが集まってきて…】

飼い主さんをとりこにした『至福の晩酌スタイル』

Xアカウント「popncat」に投稿されたのは、晩酌を楽しむ飼い主さんの足元の写真。畳の上にあぐらで座る飼い主さんの足元に、3匹の猫ちゃんが寄り添っていたそうです。

猫ちゃんたちは、膝の間にちょこんと座る子をはじめ、足元でこちらを見上げる子、そしてそのすぐ後ろではテーブルの影でウトウトする子…と、それぞれが思い思いにくつろいでいたのだとか。

こんなふうに猫ちゃんたちに囲まれて呑む一杯は、格別なおいしさでしょう。想像しただけでも幸せな気持ちになります。飼い主さんの『この晩酌スタイルは変えられないな…』という言葉にも納得。

幸せすぎるひとときにXユーザーから羨望の声

猫ちゃんが寄り添う晩酌シーンにXユーザーからは、「幸せのひとときですね♡寝る前にこれだけ癒されるといい夢見られそうです」「至福ですな」「か…かわいいが詰まっている…だと…！」「最高のひとときですね」「羨ましい～」「天国や！！めっちゃかわいいw」など、羨望の声が多数寄せられていました。「しれっと机の奥でひっそりしてる猫さんかわいいｗ」と、思わずクスっとするコメントも。

Xアカウント『popncat』では、17匹の保護猫と暮らす日常の様子が発信されています。コレクションのレコードと猫ちゃんたちが並んだ姿が見られるのは、音楽好きな飼い主さんならではの光景。

飼い主さん、猫ちゃんたち、この度はご協力誠にありがとうございました。

写真・動画提供：Xアカウント「popncat」さま

執筆：kaori

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。