100年の歴史で初の試み。松坂屋名古屋店で招待制の「特別営業」です。

きのう午後8時。閉館後の松坂屋名古屋店では、店内の装飾を外し、夜通しで特別仕様の装飾を施すスタッフ。慌ただしく進められた閉館後の準備のワケ…

（田中希宣記者）

「松阪屋名古屋店です。きょうは一部フロアで招待された方のみが入館できるということで、入口には会員専用と書かれています」



明けてきょう行われたのは、松坂屋への商号変更と現在地への移転100周年を記念した「Matsuzakaya The Collection」。

受付では、歴代の制服姿のスタッフがお出迎え。

外商顧客やカード会員などしか入店できない「特別営業」です。館内はゴージャスな装飾で彩られ、客は舞妓さんの舞いを楽しむなど優雅な空間が広がります。

さらに…



（松坂屋名古屋店 広報 原口渚沙さん）

「こちらの宝飾サロンでは、お値段2億5300万円のピンクダイヤモンドのリングをご用意しております」



この日のために準備した、高価な商品がいくつも！

（20代）

「グッチの小物を購入した。ヒグチユウコさんとのコラボ商品を2点買った。13万円くらい」



あす、あさっては出展の内容を一部変えて、誰でも入れる100周年イベントが開かれます。



（松坂屋名古屋店 齊藤毅店長）

「これからの100年も引き続き皆様のご愛護をいただきながら、商売をやっていきたい」