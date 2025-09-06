元乃木坂46与田祐希、卒業後初地上波連ドラ主演 髪を染め“告発系インフルエンサー役”に挑戦「殻を破って演じたい」
俳優の与田祐希が主演を務めるMBSドラマ特区『死ぬまでバズってろ!!』が、10月16日より放送を開始することが決定した。今年2月に乃木坂46を卒業して以来、与田にとって初の地上波連続ドラマ出演となる。
【写真】今までのイメージをひっくり返す!? 原作コラボビジュアルが公開
原作はふせでぃ氏による同名漫画で、現代のSNS社会を舞台に描かれるインターネット・サスペンス。与田が演じるのは26歳のバツイチでフリーター・浅野加菜子。パスタ屋でアルバイトをしながら生計をたてている加菜子だったが、偶然撮影したひき逃げ事故の動画が大きな反響を呼び、彼女なりの正義を振りかざす告発系インフルエンサー“タパ子”へと変貌する。
承認欲求に取りつかれ、バズるためなら手段を選ばないその行動は、彼女の倫理観を少しずつ麻痺させていく。しかし、行き過ぎた正義は新たな憎悪を生み、いつしか彼女は匿名の中傷や批判にさらされるようになり、気づけばタパ子自身が恐ろしい復讐劇の渦に巻き込まれていく。
加菜子を演じるため髪を明るく染め、露出度の高い衣装にも挑んだ与田は、これまでのイメージを一新。原作コラボビジュアルでは、クールさと無邪気さを兼ね備えた表情を披露している。
監督は戸塚寛人氏と佃直樹氏、脚本は政池洋佑氏、木江恭氏、鶴田幸伸氏が手がける。MBSでは毎週木曜深夜0時59分から、ほかテレビ神奈川、チバテレ、テレ玉、とちテレ、群馬テレビで順次放送され、放送後はTVerやMBS動画イズムでの無料見逃し配信も予定されている。
■与田祐希 コメント
告発系インフルエンサーが底辺からのし上がっていくストーリーには、人間の欲や弱さがリアルに描かれていて、でもそこにタパ子のかわいさもあって、すごく人間味のある作品だと感じました。タパ子はこれまで演じたことのないタイプのキャラクターで少し不安もありましたが、そのぶん新鮮で、楽しみながら挑戦できそうです。私自身も一つ殻を破って、タパ子の魅力を丁寧に演じたいと思います！
■脚本 政池洋佑氏 コメント
スマホひとつで、人生は一夜にして激変する。この物語は、そんな“もしも”を描いた現代バズ活劇です。主人公・加菜子のぶっ飛んだ行動に笑って、時々ヒヤッとして、でもどこか共感してしまうはず。最強にパワフルな原作の素晴らしさを、最大限生かすべく、脚色しました。主演は、与田祐希さん!!!加菜子役に、ぴったり過ぎるし、超豪華!!!SNS時代を生きる全ての人に刺さるストーリーになっています。
■監督 戸塚寛人氏 コメント
原作を読んだ時、主人公の加菜子の魅力にすごく惹（ひ）かれました。加菜子がSNS上でどのようにバズっていくのか目が離せず、直面する話や問題もタイムリーな話題で物語の世界にグッと引き込まれました。加菜子役の与田祐希さんと一緒にスタッフ一同、今の世の中にバズる作品をお届けできるように全力で挑むので、ぜひご覧いただけるとうれしいです。
