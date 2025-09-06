薬物事件で逮捕も不起訴の湊川えりか、デジタル写真集も大反響 手ブラカット解禁
レーサム元会長の薬物事件で逮捕され不起訴となった元レースクイーン・湊川えりかが、2日発売の『週刊FLASH』（光文社）に登場し、グラビアデビューを果たした。デジタル写真集『事件な彼女』も大反響を呼ぶ中、同写真集から新規カットが公開となった。
【写真】圧倒的Hカップ！手ブラカットを解禁させた湊川えりか
『週刊FLASH』では、8ページの袋とじで、まさかのセミヌードを披露。Hカップの圧倒的なプロポーションを大胆に見せた、まさしくスキャンダラスなグラビアは必見だ。
同写真集では、美しいスタイルを4種の衣装に包み、手ブラやTバックにも挑戦。32歳のありのままの生き様をグラビアで表現している。
